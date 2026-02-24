Ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε ευρωπαϊκό ρυθμό, καθώς ταξιδεύει στο Βίγκο για τη ρεβάνς με τη Θέλτα, έχοντας μπροστά του μια απαιτητική αποστολή και ελάχιστο χρόνο αποκατάστασης.

Ο ΠΑΟΚ στρέφει πλέον αποκλειστικά την προσοχή του στη μεγάλη αναμέτρηση της Πέμπτης (26/2) απέναντι στη Θέλτα, με την «ασπρόμαυρη» αποστολή να αναχωρεί σήμερα για την Ισπανία, επιστρέφοντας σε ένα γήπεδο που του είναι ήδη γνώριμο από την παρουσία του στη league phase της διοργάνωσης το περασμένο φθινόπωρο.

Αυτή τη φορά, όμως, το διακύβευμα είναι διαφορετικό, καθώς η αναμέτρηση αφορά τη νοκ άουτ φάση, με τους Ισπανούς να έχουν αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης μετά το 1-2 της πρώτης αναμέτρησης στην Τούμπα.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα ολοκληρώσει το πρωί την προετοιμασία της στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια, στις 18:00, θα αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ με προορισμό το Βίγκο. Η άφιξη της αποστολής υπολογίζεται λίγο μετά τις 21:00 τοπική ώρα, δίνοντας στους ποδοσφαιριστές τη δυνατότητα να προσαρμοστούν άμεσα στις συνθήκες πριν την τελική ευθεία της προετοιμασίας.

Την Τετάρτη (25/2) ο «Δικέφαλος» θα πραγματοποιήσει την τελευταία προπόνηση επί ισπανικού εδάφους, έχοντας ήδη αρκετές ώρες παραμονής στην πόλη ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση του ταξιδιού, σε ένα πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή αποκατάσταση ενόψει του αγώνα.

Η παραμονή της ομάδας στην Ισπανία θα συνεχιστεί και μετά το παιχνίδι, καθώς την Παρασκευή (27/2) είναι προγραμματισμένη ακόμη μία προπόνηση στο Βίγκο, πριν η αποστολή πάρει τον δρόμο της επιστροφής για τη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.

Ο χρόνος προετοιμασίας ενόψει της συνέχειας θα είναι ελάχιστος, αφού ο ΠΑΟΚ θα έχει ουσιαστικά μόνο ένα χαλάρωμα το Σάββατο (28/2) πριν επιστρέψει στις εγχώριες υποχρεώσεις, υποδεχόμενος τον Αστέρα Τρίπολης στην Τούμπα την Κυριακή.