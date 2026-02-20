Οι στιγμές στο show του Ανδρέα Τεττέη που έφεραν στο μυαλό των φίλων του Παναθηναϊκού τον αλησμόνητο Τζιμπρίλ Σισέ.

Πριν ξεκινήσουμε θα κάνουμε ένα απαραίτητο disclaimer για να προλάβουμε περιττά σχόλια. Κανείς δεν θέτει θέμα σύγκρισης μεταξύ του ανερχόμενου Τεττέη κι ενός εκ των σπουδαιότερων επιθετικών που φόρεσαν ποτέ τη φανέλα της ομάδας.

Ο μόνος σκοπός του κειμένου είναι να τονίσει τις τρεις στιγμές από την χθεσινή του εμφάνιση οι οποίες έμοιαζαν με αντίστοιχες του Σισέ και όταν εκείνες έλαβαν χώρα έφεραν στο μυαλό των «πράσινων» φιλάθλων τον θρυλικό Γάλλο φορ.

Το χθεσινό παιχνίδι άλλωστε κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν φέρει τη «σφραγίδα» του Τεττέη και θα μπορούσε αυτή να είναι ακόμα πιο έντονη, αν ο Λάντρα δεν έπιανε ένα υπέροχο σουτ στο 80ο λεπτό και ισοφάριζε σε 2-2 χαλώντας έτσι την ανατροπή του Παναθηναϊκού και αφήνοντας τα πάντα ανοιχτά ενόψει της ρεβάνς της περασμένης εβδομάδας.

Η κεφαλιά που θύμισε Ρόμα

Η πρώτη από τις τρεις εικόνες που ο Τεττέη θύμισε.. Σισέ ήταν στο πρώτο γκολ. Ο τρόπος που σηκώθηκε κι έκανε τη δυνατή κεφαλιά «καρφώνοντας» τη μπάλα στην εστία του Βίεγκελ έφερε στο μυαλό το γκολ του Σισέ με την Ρόμα στο ΟΑΚΑ, με το οποίο είχε διαμορφώσει το 3-2 υπέρ του Παναθηναϊκού χαρίζοντάς του τη νίκη και μάλιστα στην ίδια εστία.

Αυτά τα διαγώνια τελειώματα

Η δεύτερη στιγμή ήταν στον τρόπο που τελείωσε τη φάση για το 2-1. Μπορεί ο Γάλλος φορ να μη συνήθιζε να κάνει ντρίμπλες σαν αυτή που έκανε ο Τεττέη στο ξεκίνημα της προσπάθειας του δευτέρου τέρματος που σημείωσε ή κούρσες με την μπάλα ξεπερνώντας τους αντιπάλους του, ωστόσο έκανε συχνά αυτό το διαγώνιο τελείωμα.

Εκμεταλλευόταν δηλαδή την ταχύτητά του για να φεύγει στην πλάτη της άμυνας και είχε μεγάλη ευχέρεια να τελειώνει τις φάσεις με διαγώνιες εκτελέσεις σαν αυτή που έπραξε ο Έλληνας φορ κόντρα στην Πλζεν.

Η τούμπα στον πανηγυρισμό

Ο Ανδρέας Τεττέη επέλεξε να πανηγυρίσει το δεύτερο τέρμα που σημείωσε κι έφερε την ανατροπή σε πρώτη φάση κάνοντας μία τούμπα. Αντίστοιχο πανηγυρισμό έκανε κάποιες φορές και ο Τζιμπρίλ Σισέ, ο οποίος αμέσως μετά από κείνη που στηριζόταν με τα χέρια για να γυρίσει το σώμα του, έκανε και μία εναέρια για να το κάνει ακόμη πιο εντυπωσιακό.