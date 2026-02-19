ΠΑΟΚ - Θέλτα 1-2: Τα highlights του αγώνα
Ο ΠΑΟΚ πάλεψε με τη Θέλτα, αλλά λύγισε εξαιτίας των απουσιών του, σε συνδυασμό με την ποιότητα της ισπανικής ομάδας. Ηττήθηκε 2-1 στην Τούμπα και σε μία εβδομάδα στο Βίγκο θα χρειαστεί να κάνει την υπέρβαση.
Ο Τσιφτσής είχε διπλή απάντηση στο ξεκίνημα του αγώνα σε εκτελέσεις του Σβέντμπεργκ, αλλά στο 34' έγινε το 0-1. Λάθος πάσα του Λόβρεν, οι Ισπανοί έκλεψαν και ο Ιάγο Άσπας, σε τετ α τετ, νίκησε τον Τσιφτσή.
Πριν προλάβει να αντιδράσει ο ΠΑΟΚ, ήρθε και δεύτερο «χτύπημα». Στο 43', ο Άσπας έγινε δημιουργός, γύρισε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι και ο Σβέντμπεργκ με προβολή διαμόρφωσε το 0-2.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός της αναμέτρησης έπεσε αισθητά, με τη Θέλτα να διαχειρίζεται το προβάδισμά της και τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί να βρει αντίδραση μέσα από επιμέρους εκλάμψεις στο παιχνίδι του. Η Θέλτα σκόραρε στο 75', αλλά το γκολ του Γιούτγκλα ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Η πίεση του ΠΑΟΚ απέδωσε τελικά καρπούς στο 77'. Ο Ζίβκοβιτς βρήκε χώρο και πέρασε την κατάλληλη στιγμή την πάσα στον Γερεμέγεφ, με τον Σουηδό επιθετικό να εκτελεί πάνω στην κίνηση και να μειώνει σε 1-2.
Τα highlights του αγώνα
