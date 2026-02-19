Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα στη ρεβάνς για τα Play Offs των «16» του Europa League, στις 26 Φεβρουαρίου, στις 22:00.

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από τη Θέλτα στην Τούμπα με 2-1 και συνεπώς θα πρέπει να κάνει μια μεγάλη υπέρβαση και ανατροπή στη ρεβάνς του Βίγκο, ώστε να προκριθεί στους «16» του Europa League.

Οι δυο ομάδες θα αναμετρηθούν στη Γαλικία σε μια εβδομάδας από σήμερα, στις 26 Φεβρουαρίου. Το ματς θα κάνει σέντρα στις 22:00 και θα μεταδοθεί από την Cosmote TV.

Θυμίζουμε πως όποια περάσει από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο μία εκ των Λιόν ή Άστον Βίλα σε κλήρωση που θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου.

