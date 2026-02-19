ΠΑΟΚ - Θέλτα: Ασίστ Ζίβκοβιτς και γκολάρα Γερεμέγεφ για το 1-2 (vid)
Γκολ ελπίδας από τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ! Ο Σουηδός φορ μείωσε το σκορ στο πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα, στην Τούμπα, για τα Play Offs των «16» του Europa League και έβαλε εκ νέου την ομάδα του στο «κόλπο» της πρόκρισης.
Στο 77ο λεπτό ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έβγαλε υπέροχη σέντρα από τα δεξιά, ο Γερεμέγεφ με δύσκολο εναέριο τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των Ισπανών και μείωσε το σκορ σε 1-2. Η φάση ελέγχθηκε για οφσάιντ του επιθετικού των Θεσσαλονικιών, όμως εν τέλει ο σκόρερ του ΠΑΟΚ ήταν σε κανονική θέση.
Δεύτερο γκολ του Γερεμέγεφ σε έξι εμφανίσεις με τα ασπρόμαυρα, ενώ ο Ζίβκοβιτς έφτασε τις 15 ασίστ σε 35 εμφανίσεις, στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.
Η ανάλυση των δύο ελληνικών μονομαχιών του Europa League έρχεται στο YouTube του Gazzetta. Όλα στο "Ξέρεις από Μπάλα;" με τον Δημήτρη Γρηγορόπουλο και τον Χρήστο Σούτο, οι οποίοι ανοίγουν τις γραμμές και απαντούν στα μηνύματά σας ακριβώς στις 12.00, μετά τη λήξη του Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν.
