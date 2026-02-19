Οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στον κρίσιμο πρώτο αγώνα με την Βικτόρια Πλζεν για τα νοκ άουτ του Europa League.

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βικτόρια Πλζεν, τον πρώτο μεταξύ τους για την ενδιάμεση νοκ άουτ φάση του Europa League, έγινε γνωστή η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός τεχνικός επέμεινε στον σχηματισμό με τριάδα για τέταρτο σερί παιχνίδι παίζοντας το κλασσικό 3-4-2-1.

Ο Λαφόν θα βρίσκεται στην εστία έχοντας μπροστά τους Ίνγκασον (κέντρο), Πάλμερ-Μπράουν (δεξιά) και Τουμπά (αριστερά). Οι δύο φουλ μπακ θα είναι οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή ο 65χρονος προπονητής επέλεξε να ξεκινήσει το δίδυμο Σάντσες-Μπακασέτα βάζοντας μπροστά του τους Ταμπόρδα και Πάντοβιτς. Στη κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Τεττέη.

Επέστρεψε στην αποστολή ο Τζούρισιτς που θα βρεθεί στον πάγκο για τον αποψινό αγώνα. Αναλυτικά οι παίκτες που βρίσκονται εκεί:

Κότσαρης, Γείτονας, Κάτρης, Ερνάντεθ, Σιώπης, Ζαρουρί, Αντίνο, Τσέριν, Τζούρισιτς και Σφιντέρσκι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Ρενάτο, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Πάντοβιτς, Τεττέη.