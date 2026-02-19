Η Θέλτα προηγήθηκε στο 34ο λεπτό του αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, χάρη σε γκολ του Ιάγο Άσπας, έπειτα από λάθος του Ντέγιαν Λόβρεν.

Η Θέλτα «τιμώρησε» το μεγάλο λάθος του Ντέγιαν Λόβρεν και προηγήθηκε στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για τα Play Offs των «16» του Europa League.

Ο Κροάτης πολύπειρος στόπερη βγήκε σε ρόλο αριστερού μπακ, έκανε λάθος πάσα, αφήνοντας τεράστιο κενό, οι Ισπανοί με μία πάσα του Ρόμαν έβγαλαν τετ α τετ τον Άσπας κι αυτός νίκησε τον Τσιφτσή για το 0-1.