Οι δηλώσεις του τεχνικού της Βικτόρια Πλζεν Μάρτιν Χίσκι για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Η Βικτόρια Πλζεν επέστρεψε στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα της Τσεχίας απέσπασε ισοπαλία 0-0 στο ΟΑΚΑ για τη League Phase, αγωνιζόμενη από το πρώτο ημίχρονο με δέκα παίκτες.

Την Πέμπτη το τριφύλλι θα υποδεχθεί την Πλζεν για τα playoffs του Europa League και στον αντίπαλο είναι αισιόδοξοι για την πρόκριση, κάτι που φάνηκε κι από τις δηλώσεις του προπονητή Μάρτιν Χίσκι. Αναλυτικά όσα είπε για το ματς:

Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το «κλειδί»; Την προηγούμενη φορά αποσπάσατε ισοπαλία παίζοντας με παίκτη λιγότερο, τώρα θα είστε πλήρεις.

«Πάνω απ’ όλα η πειθαρχία. Καθοριστικό θα είναι πόσο δυνατοί θα είμαστε με την μπάλα και πόσο αποτελεσματικοί στην οργανωμένη ανάπτυξη ή στις γρήγορες αντεπιθέσεις. Θέλω να μείνουμε ενεργητικοί και συγκεντρωμένοι στη δική μας απόδοση. Η ομάδα είναι σε τέτοια κατάσταση που θα κάνει τα πάντα για να φέρει ένα καλό αποτέλεσμα».

Υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί σε αυτή τη διπλή αναμέτρηση;

«Νομίζω πως είναι 50-50. Σεβόμαστε τον αντίπαλο. Το έχω πει και στο παρελθόν, ο Παναθηναϊκός, παρά τα πρόσφατα αποτελέσματα, είναι ομάδα επιπέδου Champions League. Είναι ένα ζευγάρι απολύτως ισορροπημένο».

Σας περιμένει απαιτητική εβδομάδα, να περιμένουμε αλλαγές στην ενδεκάδα;

«Αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά στον αγώνα της Πέμπτης. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω την ενδεκάδα, θα τη δείτε αύριο. Σε κάθε περίπτωση, στόχος μας είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League».

Σε ό,τι αφορά τη λίστα, στην οποία δεν είναι ο Κρτσίκ, αλλά προστέθηκαν οι Πάτρικ Χρόσοφσκι, Αλεξάντρ Σόικα και Σαλίμ Λαουάλ, ο Χίσκι σχολίασε:

«Αποφασίσαμε με βάση τα χαρακτηριστικά των παικτών. Στην Ευρώπη το ποδόσφαιρο είναι πολύ γρήγορο. Ο Σόικα ταιριάζει περισσότερο σε αυτό το επίπεδο και είναι πολυεργαλείο, μπορεί να παίξει σε πολλές θέσεις, κάτι που αποτελεί πλεονέκτημα για τον προπονητή».

Last time in Athens 🔙 pic.twitter.com/OBZQHW3wbl — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) February 18, 2026

Ο δεξιός μπακ χαφ της Βικτόρια Πλζεν, ο Βόσνιος Αμάρ Μέμιτς συμπλήρωσε: «Η Ευρώπη επιστρέφει, οπότε φυσικά ανυπομονούμε. Είναι ένα μεγάλο ματς για εμάς και πιστεύουμε ότι έχουμε σημαντικές πιθανότητες. Σίγουρα μπορεί να είναι ένα πλεονέκτημα, ότι τους γνωρίζουμε, όμως, είδαμε ότι έχουν αλλάξει κάπως το στυλ παιχνιδιού τους.

Έχουμε προετοιμαστεί γι’ αυτό και θέλουμε να το διαχειριστούμε σωστά. Περιμένουμε ένα δύσκολο ματς. Παίζουμε το πρώτο ματς εκτός έδρας, αλλά αυτό μπορεί να αποδειχθεί υπέρ μας. Ελπίζουμε να επιστρέψουμε στην έδρα μας με ένα θετικό αποτέλεσμα».

Τα ΜΜΕ της Τσεχίας, παράλληλα, αναφέρουν ως πιθανή ενδεκάδα την εξής: Βίγκελε - Μέμιτς, Ντουέχ, Γέμελκα, Σπάτσιλ - Χρόσοφσκι, Τσέρβ - Πάνος, Λάντρα, Αντού - Λαουάλ.