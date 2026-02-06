Θέλτα: Οι αλλαγές στη λίστα του Europa League πριν τα ματς με ΠΑΟΚ
Η Θέλτα ολοκλήρωσε τις χειμερινές μεταγραφικές της κινήσεις για τον Ιανουάριο και θα έχει τρία νέα πρόσωπα για τα νοκ άουτ του Europa League κόντρα στον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Βίγκο, όπως ανέφερε ο αθλητικός διευθυντής, Μάρκο Γκαρσές, δεν αποδυναμώθηκε, αλλά ενισχύθηκε διατηρώντας την ανταγωνιστικότητά της.
Ο 34χρονος, έμπειρος χαφ, Ματίας Βεσίνο, άφησε την Serie A μετά από 12 χρόνια για την Ισπανία. Ο Ουρουγουανός χαφ, μετράει συνολικά, με τη φανέλα της Λάτσιο, 128 εμφανίσεις με 13 γκολ και εννέα ασίστ, ενώ έχει αγωνιστεί και με την Ίντερ . O σύλλογος ενισχύθηκε και στη θέση του δεξιού μπακ, καθώς υπέγραψε τον Άλαβρο Νούνιεθ από την Έλτσε. Ο 25χρονος Ισπανός κατέγραψε με την πρώην του ομάδα 19 συμμετοχές και μοίρασε δύο ασίστ, ενώ μπορεί να προσφέρει και ως κεντρικός αμυντικός. Στη λίστα προστέθηκε και ο 30χρονος Γκανέζος, αμυντικός, Τζόσεφ Έιντου, οποίος είχε μείνει εκτός λίστας στη League Phase.
Παρελθόν αποτελεί ο Μπράιαν Θαραγόθα, o οποίος θα συνεχίσει στη Ρόμα. Επίσης αποχώρησαν ο Φραν Μπελτράν, που εντάχθηκε στη Τζιρόνα και ο Νταμιάν Ροντρίγκεθ, ο οποίος θα αγωνίζεται ως δανεικός στη Β' κατηγορία με την Ρασίνγκ.
Θυμίζουμε ότι η Θέλτα θα αντιμετωπίσει τον Δικέφαλο του Βορρά, στην Τούμπα στις 19/2 και στο Βίγκο στις 26/2. O Χιράλντες, όπως είχε αναφέρει, περιμένει ένα πολύ διαφορετικό ματς: «Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που δεν έχει χάσει ποτέ στην έδρα της αυτή τη σεζόν. Πρέπει να προετοιμαστούμε καλά, ώστε να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι η ρεβάνς θα γίνει στo γήπεδό μας», ενώ δήλωσε πως είναι ευχαριστημένος από τις μεταγραφικές κινήσεις, αν και δεν καλύφθηκε το κενό του Θαραγόθα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.