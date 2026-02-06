Αλλαγμένη θα παρουσιαστεί η Θέλτα στα ματς με ΠΑΟΚ για τα play-offs του Europa League.

Η Θέλτα ολοκλήρωσε τις χειμερινές μεταγραφικές της κινήσεις για τον Ιανουάριο και θα έχει τρία νέα πρόσωπα για τα νοκ άουτ του Europa League κόντρα στον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Βίγκο, όπως ανέφερε ο αθλητικός διευθυντής, Μάρκο Γκαρσές, δεν αποδυναμώθηκε, αλλά ενισχύθηκε διατηρώντας την ανταγωνιστικότητά της.

Ο 34χρονος, έμπειρος χαφ, Ματίας Βεσίνο, άφησε την Serie A μετά από 12 χρόνια για την Ισπανία. Ο Ουρουγουανός χαφ, μετράει συνολικά, με τη φανέλα της Λάτσιο, 128 εμφανίσεις με 13 γκολ και εννέα ασίστ, ενώ έχει αγωνιστεί και με την Ίντερ . O σύλλογος ενισχύθηκε και στη θέση του δεξιού μπακ, καθώς υπέγραψε τον Άλαβρο Νούνιεθ από την Έλτσε. Ο 25χρονος Ισπανός κατέγραψε με την πρώην του ομάδα 19 συμμετοχές και μοίρασε δύο ασίστ, ενώ μπορεί να προσφέρει και ως κεντρικός αμυντικός. Στη λίστα προστέθηκε και ο 30χρονος Γκανέζος, αμυντικός, Τζόσεφ Έιντου, οποίος είχε μείνει εκτός λίστας στη League Phase.

Παρελθόν αποτελεί ο Μπράιαν Θαραγόθα, o οποίος θα συνεχίσει στη Ρόμα. Επίσης αποχώρησαν ο Φραν Μπελτράν, που εντάχθηκε στη Τζιρόνα και ο Νταμιάν Ροντρίγκεθ, ο οποίος θα αγωνίζεται ως δανεικός στη Β' κατηγορία με την Ρασίνγκ.

Θυμίζουμε ότι η Θέλτα θα αντιμετωπίσει τον Δικέφαλο του Βορρά, στην Τούμπα στις 19/2 και στο Βίγκο στις 26/2. O Χιράλντες, όπως είχε αναφέρει, περιμένει ένα πολύ διαφορετικό ματς: «Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που δεν έχει χάσει ποτέ στην έδρα της αυτή τη σεζόν. Πρέπει να προετοιμαστούμε καλά, ώστε να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι η ρεβάνς θα γίνει στo γήπεδό μας», ενώ δήλωσε πως είναι ευχαριστημένος από τις μεταγραφικές κινήσεις, αν και δεν καλύφθηκε το κενό του Θαραγόθα.