Σε μια σπουδαία προσθήκη προχώρησε η Θέλτα, κάνοντας δικό της πρώην μέσο της Λάτσιο.

Το βράδυ της Κυριακής (1/2) η Θέλτα, προσεχής αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα Playoffs του Europa League «κόλλησε» στο 0-0 με τη Χετάφε, χάνοντας έδαφος στη μάχη που δίνει για την πεντάδα της La Liga.

Ο σύλλογος από τη Γαλικία πέραν του πρωταθλήματος, θέλει να διακριθεί και στην Ευρώπη και για να συμβεί αυτό θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου. Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύθηκε στο χώρο της μεσαίας γραμμής με έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή.

Η Θέλτα λοιπόν ανακοίνωσε την απόκτηση (ως ελεύθερου) του Ματίας Βεσίνο, που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στη Λάτσιο, έχοντας 14 συμμετοχές (2 ασίστ) την τρέχουσα σεζόν. Ο 34χρονος χαφ στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα των Ίντερ και Φιορεντίνα, ενώ συνολικά με τους «Λατσιάλι» μέτρησε 128 εμφανίσεις με 13 γκολ και 9 ασίστ.