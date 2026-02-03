Ο χρόνος πιέζει τον ΠΑΟΚ για Σάντσες και ευρωπαϊκή λίστα

Ο ΠΑΟΚ έχει λίγα 24ωρα μπροστά του για να κλείσει την υπόθεση του Χόρχε Σάντσες, αν θέλει να τον δηλώσει στη λίστα του Europa League.

Η μεταγραφική περίοδος στην Ευρώπη έχει ολοκληρωθεί, καθώς η προθεσμία για την απόκτηση νέων ποδοσφαιριστών έληξε την περασμένη Κυριακή (1/2). Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις χώρες όπου το μεταγραφικό «παράθυρο» παραμένει ανοιχτό για λίγες ακόμη ημέρες.

Συγκεκριμένα, η ελληνική αγορά έχει περιθώριο τεσσάρων ημερών ακόμη για ενίσχυση, γεγονός που κρατά ενεργό το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Χόρχε Σάντσες.

Παρ’ όλα αυτά, οι δύο πλευρές δεν έχουν φτάσει σε οριστική συμφωνία με τους «ασπρόμαυρους» να έχουν καταθέσει στο τραπέζι των συζητήσεων την τελική πρότασή τους προς τη μεξικανική ομάδα ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, έχοντας εξασφαλισμένο το «ναι» του 29χρονου ποδοσφαιριστή.

Το αντίο της Τούμπας στα επτά αδικοχαμένα αετόπουλα... pic.twitter.com/97e8V5Bf3m — PAOK FC (@PAOK_FC) February 2, 2026

Αυτό πρακτικά δίνει στον ΠΑΟΚ ένα ακόμη χρονικό περιθώριο περίπου 48 ωρών για να επιστρέψει με νέα, βελτιωμένη πρόταση. Αν και το μεταγραφικό παράθυρο της Super League κλείνει στις 6 Φεβρουαρίου, υπάρχει ένα ακόμη πιο ασφυκτικό deadline που αφορά τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό.

Οι ομάδες που συμμετέχουν στο UEFA Europa League έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μέχρι τρεις αλλαγές στην τελική ευρωπαϊκή τους λίστα έως τις 5 Φεβρουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον ο ΠΑΟΚ θέλει να συμπεριλάβει τον 29χρονο διεθνή Μεξικανό δεξιό μπακ στο ρόστερ του για τη συνέχεια της διοργάνωσης, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη μεταγραφή του μέσα στις επόμενες δύο ημέρες.

Με βάση τα παραπάνω, ο χρόνος λειτουργεί πλέον ως βασικός αντίπαλος για την ελληνική ομάδα, η οποία καλείται να κινηθεί άμεσα, αν θέλει να συνδυάσει την ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας με την ευρωπαϊκή της παρουσία.