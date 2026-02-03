Μπενίτεθ: Η UEFA τον υπέβαλε σε... τεστ μνήμης (vid)
Ένα ακόμη τεστ, πέραν των αγωνιστικών που περνάει όντας στον πάγκο του Παναθηναϊκού, κλήθηκε να δώσει ο Ράφα Μπενίτεθ.
Ο Ισπανός τεχνικός που οδήγησε τους «πράσινους» στα νοκ-άουτ του Europa League, εκεί όπου αντίπαλος θα είναι η Βικτόρια Πλζεν, υποβλήθηκε σε ένα τεστ μνήμης από την UEFA.
Οι διοργανωτές έδειχναν παλαιότερα γκολ από ομάδες των οποίων διετέλεσε προπονητής ο Ισπανός, ζητώντας του να θυμηθεί τους σκόρερ. Μάλιστα, στο δεύτερο στιγμιότυπο από αγώνα της Λίβερπουλ, ο Μπενίτεθ έδωσε τη φοβερή απάντηση «Δεν ξέρω ποιος ήταν!».
