Ο Ράφα Μπενίτεθ κλήθηκε από την UEFA να θυμηθεί στιγμές του παρελθόντος και να αναγνωρίσει πρώην ποδοσφαιριστές του.

Ένα ακόμη τεστ, πέραν των αγωνιστικών που περνάει όντας στον πάγκο του Παναθηναϊκού, κλήθηκε να δώσει ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός τεχνικός που οδήγησε τους «πράσινους» στα νοκ-άουτ του Europa League, εκεί όπου αντίπαλος θα είναι η Βικτόρια Πλζεν, υποβλήθηκε σε ένα τεστ μνήμης από την UEFA.

Οι διοργανωτές έδειχναν παλαιότερα γκολ από ομάδες των οποίων διετέλεσε προπονητής ο Ισπανός, ζητώντας του να θυμηθεί τους σκόρερ. Μάλιστα, στο δεύτερο στιγμιότυπο από αγώνα της Λίβερπουλ, ο Μπενίτεθ έδωσε τη φοβερή απάντηση «Δεν ξέρω ποιος ήταν!».