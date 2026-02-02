Ο Ράφα το βιολί του: Φοβού τις αποβολές και τριάρες φέροντας

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τα θετικά και αρνητικά μηνύματα που καλείται να λάβει ο Παναθηναϊκός από το ματς με την Κηφισιά ενόψει των κρίσιμων ημιτελικών με τον ΠΑΟΚ και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Πολλή... χαρά στα media μετά από το 3-0 του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς. Και Αντίνο και Τεττέη και Κοντούρης και Ταμπόρδα... Λογικό και παράλογο ταυτόχρονα. Λογικό, διότι τα φρέσκα πρόσωπα πάντα προσελκύουν το ενδιαφέρον. Λογικό διότι και ο φίλος του Τριφυλλιού έχει βρε αδερφέ ανάγκη το χαμόγελο της νίκης! Παράλογο όταν χάνεται το μέτρο. Διότι όταν χάνεται το μέτρο... ξαναβρίσκεται μετά από κατραπακιές. Και δεν εννοούμε τους οπαδούς. Ο κάθε φίλος ομάδας έχει τις δικές του προσλαμβάνουσες, τη δική του αντίληψη, τη δική του οπαδική προσέγγιση. Εννοούμε τους ανθρώπους της ομάδας. Τον προπονητή, τους παίκτες, τους διοικούντες.

Αν λοιπόν όλοι αυτοί στον Παναθηναϊκό είναι... πολύ χαρούμενοι μετά από το 3-0 επί αυτής της Κηφισιάς που έπαιζε με δέκα παίκτες από το 62', ωφέλιμο θα είναι να προσγειωθούν. Να παρακολουθήσουν το ματς ξανά με προσοχή μέχρι την αποβολή του Πέτκοφ και να προβληματιστούν, διότι ακολουθούν δυο καθοριστικοί ημιτελικοί εναντίον του ΠΑΟΚ και ενδιάμεσα ένα ντέρμπι με τον πεινασμένο για πρωτάθλημα Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Και προφανώς δεν είναι το πιο σύνηθες να παίζει ο αντίπαλος για 80 λεπτά (Ρόμα) ή για 30 λεπτά (Κηφισιά) με παίκτη λιγότερο. Αλλωστε δεν απέχει χρονικά η τεσσάρα στη Nέα Φιλαδέλφεια μετά από δυο τριάρες επί Πανσερραϊκού και Αρη με τέσσερα εκ των έξι γκολ να έχουν μπει με πέναλτι.



Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, έκανε χθες ακόμα μια προβληματική εμφάνιση στο 11 Vs 11 εναντίον μιας ομάδας που δεν έχει πια Τετέι – Παντελίδη, γι' αυτό και αντιμετωπίζει πια μεγάλο πρόβλημα στο γκολ. Και δεν ήταν καλύτερός της μέχρι την αποβολή.



Η τριάδα Ρουμπέν – Εμπο – Πόμπο ήταν πολύ πιο αποδοτική από την τριάδα Κοντούρη – Σιώπη – Σάντσες, ο Λαφόν είχε κάνει τρεις έξοχες αποκρούσεις, τα προβλήματα στην ανάπτυξη ήταν εμφανή. Ο Ανδρέας Τετέι έκανε πάρτι με τους πρώην συμπαίκτες του, ο Σαντίνο Αντίνο κατέθεσε πρωτίστως εγωισμό, δίψα, προσωπικότητα, η Κηφισιά δεν μπόρεσε να σκοράρει στις καλές στιγμές της, οι Πράσινοι κράτησαν το 1-0 μέχρι το 62' και εν συνεχεία, με αριθμητικό πλεονέκτημα, πέτυχαν δυο επιπλέον γκολ και έκλεισαν γλυκά ένα ακόμα δύσκολο ματς.



Το πιο ανησυχητικό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι ο Ράφα Μπενίτεθ συνεχίζει το casting και τα δικά του παράλογα.

Θέλετε μερικά... γρήγορα;

Γιατί να παίξει 79 λεπτά ο ανέτοιμος Αντίνο που ήταν... κανονικά για 30 - 45 λεπτά, έχοντας λίγες προπονήσεις στα πόδια του;

Γιατί να παίξει «βασικός», κατευθείαν στα βαθιά ο Κοντούρης, που δεν είχε λεπτό συμμετοχής μέχρι χθες;

Γιατί (απίθανο αυτό!) να παίξει 93 λεπτά ο Ρενάτο Σάντσες που εμφανώς πια κάνει (σωστά!) και οικονομία δυνάμεων κατά τη διάρκεια των αγώνων για να μην την ξαναπάθει;

Γιατί να μπει στο 79' και όχι νωρίτερα ο Ταμπόρδα;

Γιατί να μπει στο 79' και όχι νωρίτερα ο Τσέριν;

Γιατί να μην παίξει 15 λεπτά ο Κάτρης εφόσον είναι ισχυρή η πιθανότητα συμμετοχής του στην ενδεκάδα με τον ΠΑΟΚ;

Θα μπορούσαμε να γράψουμε τα... διπλάσια, αλλά... ως εδώ η γκρίνια. Πάρα πολύ καλή η απόδοση του Τετέι, ενθαρρυντική του Αντίνο, καλή του Κοντούρη μόνο στο δεύτερο ημίχρονο, αξίζει να αυξηθεί ο χρόνος συμμετοχής του Ταμπόρδα τουλάχιστον σε τέτοιου είδους ματς, μπράβο στον Σφιντέρσκι... γενικώς, σούπερ εμφάνιση του Λαφόν μετά από μια έξοδο του «Μεσολογγίου» στην εκκίνηση του ματς, απροσδόκητη η συμμετοχή του Γεντβάι και όχι του Πάλμερ Μπράουν, ας προβληματίσει τον Παναθηναϊκό ότι καλύτερος χαφ του γηπέδου ήταν ο Πόμπο...

Για τα μεταγραφικά, ας τελειώσει η προθεσμία την Παρασκευή και θα κάνουμε το ταμείο, το οποίο είναι προς το παρόν «μείον» σε κάποια πεδία και «συν» σε κάποια άλλα...



Υ.Γ. Πέραν πάσης αμφισβήτησης το πιο σημαντικό αθλητικό – εξωαθλητικό γεγονός του Σαββατοκύριακου ήταν το «ντου» σε ματς γυναικείου ποδοσφαίρου στο Μοσχάτο. Συνέβη κι αυτό, αλλά στην Ελλάδα όπου έχουν δολοφονηθεί δυο άνθρωποι με αφορμή ματς γυναικείου βόλεϊ, τίποτα δεν πρέπει να μας εκπλήσσει. Ηταν ένα καμπανάκι αυτό το συμβάν και για την κυβέρνηση και για τη ΔΕΑΒ και είπε μια πολύ σωστή κουβέντα ο Γιώργος Μαυρωτάς: «Το θέμα είναι ότι ο νόμος εφαρμόζεται και ισχύει και έχει καλά αποτελέσματα στην κορυφή της πυραμίδας, πρέπει να πάει και λίγο πιο πολύ και προς τα κάτω. Δεν μπορούμε να έχουμε κάμερες και ονομαστικά εισιτήρια σε κάθε γήπεδο, αλλά πρέπει να ξέρουν ότι αν υπάρξουν επεισόδια θα βρεθούν οι δράστες, θα κάνει καλή δουλειά η αστυνομία σε αυτό το σημείο και θα τιμωρηθούν αναλόγως».

Υ.Γ. 1: Η ΑΕΚ δεν πρέπει να «φωνάζει» για το πέναλτι στο 106'. Απροσεξία, ατσαλοσύνη, πέναλτι μέσω VAR. Συνέβη, συμβαίνει, θα συμβαίνει. Κλείστηκε στα καρέ της στα τελευταία λεπτά, ήταν επιπόλαιη εντός περιοχής (θυμηθείτε πώς τραβάει ο Πινέδα τον Γιαζίτζι που δεν πέφτει για να πάρει το εμφανές πέναλτι), το πλήρωσε ακριβά. Η ΑΕΚ πρέπει να φωνάζει για τις 4-5 κίτρινες κάρτες που χάρισε ο Μάκελι σε παίκτες του Ολυμπιακού και ασφαλώς για την πασιφανή (μη) αποβολή του Ποντένσε. Εκεί έπρεπε να εστιάσει και όχι να βάλει στο βιντεάκι της κάθε ανθυποφάουλ που κατά τη γνώμη της δεν καταλογίστηκε. Διότι στις κίτρινες, το υπενθυμίζουμε, ο VARίστας δεν μπορεί να επέμβει. Μπορεί στις κόκκινες και δεν το έκανε, παρότι ο Μάκελι δεν είδε την αγκωνιά του Ποντένσε στο Ρότα: τρομερά πράγματα.

Υ.Γ. 2: Ο Μάριος Ηλιόπουλος καλά κάνει για τα συμφέροντα της ομάδας του και έχει μια μαχητική, επιθετική στάση. Ομως αυτό που έκανε με τη λήξη του αγώνα βλάπτει και τον ίδιο και την ΑΕΚ. Δεν θα... τρομάξει κανέναν με το «ντου» και ωρυόμενος αλλόφρων μπροστά στον Μάκελι. Είναι πάρα πολύ άσχημη η εικόνα για τον ίδιο και για το club. Κι αν (του) γίνουν συνήθεια τέτοιου είδους εκρήξεις, μπορεί να προκύψει και κάποια πολύ κακή στιγμή, κάποιο ανεπανόρθωτο για την ομάδα του λάθος. Οταν χάνουμε την ψυχραιμία μας, το (πολύ) κακό δεν είναι απίθανο να συμβεί. Κι αυτό πρέπει να το προσέξει ο ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ διότι το ταμπεραμέντο του είναι... εκρηκτικό.