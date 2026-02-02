Ο ΠΑΟΚ έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στην UEFA για το ματς με την Λιόν

Ο ΠΑΟΚ έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στην UEFA για την διαιτησία που είχε στον αγώνα με την Λιόν.

Ο ΠΑΟΚ δεν άφησε να περάσουν έτσι τα όσα έγιναν στο παιχνίδι με την Λιόν για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, όπου ηττήθηκε με 4-2 στην γαλλική πόλη.

Ο «δικέφαλος του βορρά» έστειλε επιστολή στην επιτροπή διαιτησίας της UEFA για την απόδοση που είχε ο διαιτητής του ματς, Ρικάρντο ντε Μπούργος και την ομάδα του VAR, που αποτελούταν από τους Τόμας Κβιατκόφσκι και Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε, η οποία δεν επενέβη στις επίμαχες φάσεις.

Οι «ασπρόμαυροι» ζήτησαν έτσι με σεβασμό προς την ευρωπαϊκή ομοσπονδία να αξιολογηθούν οι εξής αποφάσεις: