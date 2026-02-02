Ο ΠΑΟΚ έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στην UEFA για το ματς με την Λιόν

ΠΑΟΚ: Επιστολή διαμαρτυρίας στην UEFA για το ματς με την Λιόν
Ο ΠΑΟΚ δεν άφησε να περάσουν έτσι τα όσα έγιναν στο παιχνίδι με την Λιόν για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, όπου ηττήθηκε με 4-2 στην γαλλική πόλη.
Ο «δικέφαλος του βορρά» έστειλε επιστολή στην επιτροπή διαιτησίας της UEFA για την απόδοση που είχε ο διαιτητής του ματς, Ρικάρντο ντε Μπούργος και την ομάδα του VAR, που αποτελούταν από τους Τόμας Κβιατκόφσκι και Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε, η οποία δεν επενέβη στις επίμαχες φάσεις.
Οι «ασπρόμαυροι» ζήτησαν έτσι με σεβασμό προς την ευρωπαϊκή ομοσπονδία να αξιολογηθούν οι εξής αποφάσεις:
- Για φάουλ εις βάρος του Κωνσταντέλια στο πρώτο γκολ που πετυχαίνουν οι Γάλλοι
- Για φάουλ εις βάρος του Τάισον στο δεύτερο τέρμα που σημείωσε η Λιόν
- Για οφσάιντ που υπάρχει στο ξεκίνημα της φάσης του τρίτου γκολ των αντιπάλων τους.
