Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Λιόν - ΠΑΟΚ 4-2.

Ο ΠΑΟΚ έδωσε τη μάχη του στη Λιόν, αλλά ηττήθηκε 4-2, τερμάτισε 17ος και θα παίξει στα playoffs.

O Δικέφαλος προηγήθηκε με τη συμπλήρωση 20 λεπτών. Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε κόρνερ, πήρε ξανά την μπάλα από τον Τάισον και από τα αριστερά σέντραρε προς τη μικρή περιοχή, όπου ο Γιώργος Γιακουμάκης πλάσαρε για το 0-1.

Στο 34', όμως, ο Ιμπέρ πλάσαρε στην αριστερή γωνία για το 1-1. Στο γκολ της ισοφάρισης ο Κωνσταντέλιας αντέδρασε έντονα στη φάση, δέχθηκε κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία και το ματς πήρε διαφορετική τροπή στο 41', όταν αντίκρισε δεύτερη κίτρινη για καθυστερημένο μαρκάρισμα στο κέντρο.

Η Λιόν βρήκε το προβάδισμα στο 55', όταν ο Μερά πλάσαρε με το δεξί στην αριστερή γωνία για το 2-1. Η αντίδραση του ΠΑΟΚ ήρθε ήρθε στο 66'. Από κόρνερ του Ζίβκοβιτς, ο Μεϊτέ πήρε την κεφαλιά και ισοφάρισε σε 2-2

Στο 81' έπειτα από on field review, καταλογίστηκε πέναλτι υπέρ της Λιόν για ανατροπή του Ιμπέρ από τον Μιχαηλίδη. Ο Κάραμπετς εκτέλεσε, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Στο 88' ο Χαμντανί έδωσε στον Κάραμπετς, ο οποίος αυτή τη φορά δεν αστόχησε, πλασάροντας κάτω από το σώμα του Τσιφτσή για το 3-2. Στις καθυστερήσεις, ο Ροντρίγκες διαμόρφωσε το τελικό 4-2.



