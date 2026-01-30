Η Λιόν στο 83' έχασε την ευκαιρία να πάρει ξανά το προβάδισμα καθώς ο Κάραμπετς αστόχησε από την άσπρη βούλα, αλλά στο 87' ο ίδιος παίκτης βρήκε δίχτυα για το 3-2 επί του ΠΑΟΚ, με τον Ροντρίγκες στο 93' να γράφει το τελικό 4-2.

Η Λιόν κέρδισε πέναλτι μέσω VAR για ανατροπή του Ιμπέρ από τον Μιχαηλίδη. Στη φάση ο Λουτσέσκου αντίκρισε την κόκκινη κάρτα, με τη Λιόν όμως να χάνει την ευκαιρία.

Ο Κάραμπετς ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά σημάδεψε το οριζόντιο του Τσιφτσή με το 2-2 να παραμένει για τον ΠΑΟΚ.

Στο 87' όμως η Λιόν πήρε το προβάδισμα. Αυτή τη φορά ο Κάραμπετς βρήκε δίχτυα για το 3-2 με πλασέ μέσα από την περιοχή.

Στο 93' η γαλλική ομάδα έφτασε στο τελικό 4-2 με σουτ του Ροντρίγκες.