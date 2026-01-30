Λιόν - ΠΑΟΚ: Το χαμένο πέναλτι και τα γκολ από Κάραμπετς και Ροντρίγκες για το 4-2
Η Λιόν κέρδισε πέναλτι μέσω VAR για ανατροπή του Ιμπέρ από τον Μιχαηλίδη. Στη φάση ο Λουτσέσκου αντίκρισε την κόκκινη κάρτα, με τη Λιόν όμως να χάνει την ευκαιρία.
Ο Κάραμπετς ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά σημάδεψε το οριζόντιο του Τσιφτσή με το 2-2 να παραμένει για τον ΠΑΟΚ.
Στο 87' όμως η Λιόν πήρε το προβάδισμα. Αυτή τη φορά ο Κάραμπετς βρήκε δίχτυα για το 3-2 με πλασέ μέσα από την περιοχή.
Στο 93' η γαλλική ομάδα έφτασε στο τελικό 4-2 με σουτ του Ροντρίγκες.
