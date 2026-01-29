Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποβλήθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λιόν για ρίψη μπουκαλιού.

Με τον Ρικάρντο Ντε Μπούργος να δίνει πέναλτι για τη Λιόν κατόπιν χρήσης VAR, ο Ραζβάν Λουτσέσκου εκνευρίστηκε και πέταξε ένα μπουκάλι προς τη μεριά του Ισπανού διαιτητή. Κάτι που αντιλήφθηκε ο Ίβηρας ρέφερι, με αποτέλεσμα ο Ρουμάνος προπονητής να αποβληθεί και να χάσει το πρώτο ματς για τα νοκ άουτ του Europa League. Εκεί όπου θα μείνει εκτός και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που είχε δει την κόκκινη κάρτα νωρίτερα.