Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δέχθηκε την κόκκινη (δεύτερη κίτρινη) στο 40' και αυτή ήταν η πρώτη αποβολή στην καριέρα του.

Με δέκα παίκτες από το 41' έμεινε ο ΠΑΟΚ στο ματς με την Λιόν στην Γαλλία για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League μετά την αποβολή του Γιάννη Κωνσταντέλια. Αρχικά ο μεσοεπιθετικός του «δικεφάλου του βορρά» δέχθηκε την πρώτη γιατί διαμαρτυρήθηκε για φάουλ που δεν του δόθηκε και στο 41' δέχθηκε και την δεύτερη για μαρκάρισμα που έκανε στο χώρο του κέντρου στον Ντε Καρβάλιο.

Αξίζει να τονιστεί πως αυτή ήταν η πρώτη κόκκινη που αντικρίζει ο Κωνσταντέλιας, ενώ συνολικά έχει δεχθεί 18 κίτρινες κάρτες.