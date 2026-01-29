Στο 55' η Λιόν γύρισε το παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ με σκόρερ τον Μερά, αλλά στο 66' ο Μεϊτέ απάντησε ισοφαρίζοντας σε 2-2!

Η Λιόν κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή κόντρα στον ΠΑΟΚ στο 55' με σκόρερ τον Μερά. Ένα γκολ παρόμοιο με το πρώτο του Ιμπέρ. Ο Μερά με πλασέ σημάδεψε την αριστερή γωνία και έδωσε το προβάδισμα στη γαλλική ομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι παίκτες του ΠΑΟΚ φώναξαν για φάουλ πάνω στον Τάισον, όμως δεν άλλαξε κάτι με το τέρμα να μετράει κανονικά.

Ωστόσο ο ΠΑΟΚ στο 66' απάντησε και έφτασε στην ισοφάριση. Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε το κόρνερ και ο Μεϊτέ με κεφαλιά βρήκε δίχτυα γράφοντας το 2-2.



