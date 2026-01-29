Στο 33' η Λιόν έφερε το παιχνίδι στα ίσια απέναντι στον ΠΑΟΚ με σκόρερ τον Ιμπέρ.

Ο ΠΑΟΚ πήρε το προβάδισμα με τον Γιακουμάκη στο 20' στη Γαλλία, ωστόσο η Λιόν στο 33΄ισοφάρισε σε 1-1.

Σκόρερ ο 17χρονος Ιμπέρ. Ο Τσιφτσής απέκρουσε το σουτ του Ντε Καρβάλιο, αλλά αμέσως μετά ο Μορέιρα έβγαλε την πάσα και ο Ιμπέρ από αριστερά έκανε το 1-1 με πλασέ στην αριστερή γωνία.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κωνσταντέλιας ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος καθώς επέμενε να λέει πως του είχε γίνει φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης, με συνέπεια να αντικρίσει την κίτρινη.