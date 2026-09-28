Ο Σιμόν Μπάνζα ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του με το Κονγκό και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για να δουλέψει με τον Λίσι, ενόψει του αγώνα με την Καλαμάτα.

Ο Σιμόν Μπάνζα βρίσκεται με την αποστολή του Κονγκό στη Ζιμπάμπουε, όπου θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την Εθνική του ομάδα. Ο 30χρονος φορ δεν έχει κάνει ακόμη το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Δικεφάλου, ωστόσο το γεγονός ότι είναι ο πρώτος από τους διεθνείς του ΠΑΟΚ που τελειώνει τους αγώνες του με το εθνικό του συγκρότημα κρίνεται ιδιαίτερα ενθαρρυντικό.

Κι αυτό διότι, τις αμέσως επόμενες ημέρες θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, έχοντας ικανό χρονικό διάστημα μπροστά του για να δουλέψει υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λίσι.

Το φιλικό που ματαιώθηκε και η Καλαμάτα



Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΠΑΟΚ είχε προγραμματίσει ένα φιλικό για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, κυρίως για να δοθεί η ευκαιρία στον Ιταλό τεχνικό να διαπιστώσει σε συνθήκες αγώνα τον βαθμό ετοιμότητας του Μπάνζα. Ωστόσο, το τεστ που επρόκειτο να διεξαχθεί με αντίπαλο τον Λεβαδειακό ματαιώθηκε με απόφαση των Βοιωτών, και μέχρι στιγμής δεν έχει οριστικοποιηθεί αν θα βρεθεί άλλος αντίπαλος.

Όπως και να έχει, ο Σιμόν Μπάνζα θα έχει μπροστά του ένα δεκαήμερο προπονήσεων προκειμένου να προετοιμαστεί για τον αγώνα με την Καλαμάτα στην Τούμπα, που ακολουθεί στο πρόγραμμα του Δικεφάλου.

Το ημερολόγιο των υπόλοιπων διεθνών



Ο Αφρικανός επιθετικός ανοίγει τον χορό των επιστροφών, με τις υπόλοιπες πάντως να καθυστερούν.

Οι Μιχαηλίδης, Ζαφείρης και Ζίβκοβιτς ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στις 4 Οκτωβρίου.

Ο Ούγκρεσιτς αγωνίζεται μία ημέρα αργότερα, στις 5 Οκτωβρίου με την U-21 της Σερβίας.

Ο Γιάκιτς, μαζί με τους νεαρούς Χατσίδη, Μύθου και Μοναστηρλή, ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους στις 6 Οκτωβρίου.