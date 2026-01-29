Το κοινό πανό των οπαδών της Ρόμα και του Παναθηναϊκού για την φιλία τους

Οι οπαδοί της Ρόμα και του Παναθηναϊκού σήκωσαν από ένα πανό ο καθένας στην κερκίδα του, το οποίο έγραφε το ίδιο μήνυμα για την φιλία που τους δένει.

Μπορεί ο Παναθηναϊκός και η Ρόμα να τίθενται απόψε αντιμέτωποι στο ΟΑΚΑ για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, ωστόσο οι οπαδοί των δύο ομάδων δεν παρέλειψαν να δείξουν την φιλία που τους δένει εδώ και χρόνια.

Πριν την έναρξη του αγώνα οι οργανωμένοι οπαδοί των «πρασίνων» σήκωσαν ένα πανό μ' ένα μήνυμα στα ιταλικά που έγραφε: «Oltre la fratellanza,ci unisce la storia».

Σε αντίστοιχη κίνηση προέβησαν στο πέταλό τους και οι φίλαθλοι της Ρόμα, οι οποίοι ανήρτησαν ένα πανό με το ίδιο μήνυμα, γραμμένο όμως στα ελληνικά: «Πέρα από την φιλία μας ενώνει η ιστορία».

Ύστερα οι επίσημοι λογαριασμοί των δύο ομάδων στα social media έκαναν μία κοινή ανάρτηση με τα πανό που σήκωσαν οι οπαδοί τους.