Στο 20' ο ΠΑΟΚ πήρε το προβάδισμα στη Λιόν με τον Γιώργο Γιακουμάκη με τους παίκτες των ασπρόμαυρων να αφιερώνουν το γκολ στα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους.

Ο ΠΑΟΚ πήρε το προβάδισμα στη Λυών στο 20'. Πάσα στο κόρνερ του Ζίβκοβιτς στον Τάισον, ξανά στον Σέρβο, αυτός έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Γιακουμάκης με πλασέ στη μικρή περιοχή εκτέλεσε για το 0-1.

Κανείς φυσικά δεν το πανηγύρισε. Ο Γιακουμάκης έδειξε τον ουρανό για τα παιδιά που χάθηκαν με τις στιγμές να είναι συγκλονιστικές.

Ακούστηκε μόνο ένα σύνθημα: «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε». Μάλιστα ο Γιακουμάκη πήρε τη φανέλα που είχε το 12 στην πλάτη που είναι το νούμερο αφιερωμένο στον κόσμο του ΠΑΟΚ.