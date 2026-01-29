Λιόν - ΠΑΟΚ: Το γκολ του Γιακουμάκη για το 0-1 και η αφιέρωση στα παιδιά που χάθηκαν
Ο ΠΑΟΚ πήρε το προβάδισμα στη Λυών στο 20'. Πάσα στο κόρνερ του Ζίβκοβιτς στον Τάισον, ξανά στον Σέρβο, αυτός έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Γιακουμάκης με πλασέ στη μικρή περιοχή εκτέλεσε για το 0-1.
Κανείς φυσικά δεν το πανηγύρισε. Ο Γιακουμάκης έδειξε τον ουρανό για τα παιδιά που χάθηκαν με τις στιγμές να είναι συγκλονιστικές.
Ακούστηκε μόνο ένα σύνθημα: «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε». Μάλιστα ο Γιακουμάκη πήρε τη φανέλα που είχε το 12 στην πλάτη που είναι το νούμερο αφιερωμένο στον κόσμο του ΠΑΟΚ.
