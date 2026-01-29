Με παίκτη λιγότερο έμεινε η Ρόμα από το 13' του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, με τον Μαντσίνι μετά από εξέταση VAR να δέχεται την κόκκινη για μαρκάρισμα στον Πάντοβιτς.

Δύο λεπτά πριν συμπληρωθούν τα πρώτα 15 στο ματς του Παναθηναϊκού με την Ρόμα στο ΟΑΚΑ και οι «πράσινοι» έμειναν με παίκτη παραπάνω. Συγκεκριμένα στο 13' ο Λαφόν με ελεύθερο βρήκε ωραία τον Πάντοβιτς ο οποίος έφυγε στην πλάτη της άμυνας τον Ιταλών με τον Μαντσίνι να τον ανατρέπει.

Ο VARίστας κάλεσε τον διαιτητή στο VAR για μνα δώσει κόκκινη, κάτι που έγινε μετά την εξέταση της φάσης με τον Μαντσίνι να παίρνει στο 16' την άγουσα προς τα αποδυτήρια και το «τριφύλλι» να αποκτά πολύ νωρίς αριθμητικό προβάδισμα,