Παναθηναϊκός – Ρόμα: Η κόκκινη στον Μαντσίνι μέσω VAR (vid)
Δύο λεπτά πριν συμπληρωθούν τα πρώτα 15 στο ματς του Παναθηναϊκού με την Ρόμα στο ΟΑΚΑ και οι «πράσινοι» έμειναν με παίκτη παραπάνω. Συγκεκριμένα στο 13' ο Λαφόν με ελεύθερο βρήκε ωραία τον Πάντοβιτς ο οποίος έφυγε στην πλάτη της άμυνας τον Ιταλών με τον Μαντσίνι να τον ανατρέπει.
Ο VARίστας κάλεσε τον διαιτητή στο VAR για μνα δώσει κόκκινη, κάτι που έγινε μετά την εξέταση της φάσης με τον Μαντσίνι να παίρνει στο 16' την άγουσα προς τα αποδυτήρια και το «τριφύλλι» να αποκτά πολύ νωρίς αριθμητικό προβάδισμα,
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.