Δείτε πότε διεξάγονται τα νοκ άουτ του Europa League, όπου μετέχουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ.

Η league phase του Europa League ολοκληρώθηκε, με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να συνεχίζουν στα playoffs του θεσμού με φόντο τη φάση των «16». Η κλήρωση για την πρώτη φάση των νοκ άουτ θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1), με τα πρώτα ματς να είναι προγραμματισμένα για τις 19 Φεβρουαρίου και τις ρεβάνς να διεξάγονται μία εβδομάδα μετά.

Ακολούθως, οι οκτώ ομάδες που θα πάρουν το εισιτήριο από τα playoffs θα συνεχίσουν στους «16», όπου θα αντιμετωπίσουν τις οκτώ ομάδες που είχαν τερματίσει στην οκτάδα της league phase του θεσμού.

Οι ημερομηνίες των νοκ άουτ

Playoffs

19 Φεβρουαρίου

26 Φεβρουραρίου

Φάση των «16»

12 Μαρτίου

19 Μαρτίου

Προημιτελικά

9 Απριλίου

16 Απριλίου

Ημιτελικά

30 Απριλίου

7 Μαΐου

Τελικός

20 Μαΐου