Europa League: Οι ημερομηνίες των νοκ άουτ
Η league phase του Europa League ολοκληρώθηκε, με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να συνεχίζουν στα playoffs του θεσμού με φόντο τη φάση των «16». Η κλήρωση για την πρώτη φάση των νοκ άουτ θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1), με τα πρώτα ματς να είναι προγραμματισμένα για τις 19 Φεβρουαρίου και τις ρεβάνς να διεξάγονται μία εβδομάδα μετά.
Ακολούθως, οι οκτώ ομάδες που θα πάρουν το εισιτήριο από τα playoffs θα συνεχίσουν στους «16», όπου θα αντιμετωπίσουν τις οκτώ ομάδες που είχαν τερματίσει στην οκτάδα της league phase του θεσμού.
Οι ημερομηνίες των νοκ άουτ
Playoffs
19 Φεβρουαρίου
26 Φεβρουραρίου
Φάση των «16»
12 Μαρτίου
19 Μαρτίου
Προημιτελικά
9 Απριλίου
16 Απριλίου
Ημιτελικά
30 Απριλίου
7 Μαΐου
Τελικός
20 Μαΐου
