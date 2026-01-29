ΠΑΟΚ: Η Τούμπα υποδέχθηκε τα επτά παιδιά της
Για έναν οπαδό, ο ομοϊδεάτης είναι «αδερφός» από άλλη μητέρα. Χιλιάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ με δάκρυα στα μάτια, με απέραντη θλίψη υποδέχθηκαν τα επτά αδέρφια τους. Τα επτά αετόπουλα που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.
Τη στιγμή που θα έπρεπε να είναι ανάμεσα στους 3.000 οπαδούς του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Λιόν, η μοίρα ήταν γραμμένη διαφορετικά για τους επτά φίλους του ΠΑΟΚ. Έφτασαν στο δεύτερό τους σπίτι, στην Τούμπα συνοδεία χιλιάδων οπαδών. Με τη θλίψη να κυριαρχεί. Μόνο δάκρυα αντίκριζε κανείς. Δάκρυα που θα μείνουν για πάντα στα μάτια των δικών τους ανθρώπουν. Αυτοί θα πρέπει να βρουν τη δύναμη ν' αντέξουν. Κι αυτό έχει σημασία. Να είναι καλά να θυμούνται τα επτά παιδιά όπως τα γνώριζαν.
Οι ψυχές θα μείνουν για πάντα εδώ...January 29, 2026
ΕΜΕΙΣ ΜΑΖΙ, ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ... pic.twitter.com/703f6ssv9r
Οι σκηνές συγκλονίζουν. Η καρδιά ραγίζει όπως φαίνεται στις φωτογραφίες και τα βίντεο.
Στην τούμπα συνοδεία χιλιάδων οπαδών του ΠΑΟΚ οι σοροί των επτά αδικοχαμένων «αετόπουλων»#paokfc pic.twitter.com/c8xk9g2NEk— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 29, 2026
Έφτασαν στην Τούμπα οι σοροί με τα επτά αετόπουλα, όπου εκατοντάδες φίλοι του ΠΑΟΚ είναι εκεί για το τελευταίο αντίο.#paokfc pic.twitter.com/UXYDe8wM0l— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 29, 2026
