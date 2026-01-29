Φωτογραφίες και βίντεο από την υποδοχή των φίλων του ΠΑΟΚ στα επτά αδικοχαμένα «αδέρφια» τους.

Για έναν οπαδό, ο ομοϊδεάτης είναι «αδερφός» από άλλη μητέρα. Χιλιάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ με δάκρυα στα μάτια, με απέραντη θλίψη υποδέχθηκαν τα επτά αδέρφια τους. Τα επτά αετόπουλα που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Τη στιγμή που θα έπρεπε να είναι ανάμεσα στους 3.000 οπαδούς του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Λιόν, η μοίρα ήταν γραμμένη διαφορετικά για τους επτά φίλους του ΠΑΟΚ. Έφτασαν στο δεύτερό τους σπίτι, στην Τούμπα συνοδεία χιλιάδων οπαδών. Με τη θλίψη να κυριαρχεί. Μόνο δάκρυα αντίκριζε κανείς. Δάκρυα που θα μείνουν για πάντα στα μάτια των δικών τους ανθρώπουν. Αυτοί θα πρέπει να βρουν τη δύναμη ν' αντέξουν. Κι αυτό έχει σημασία. Να είναι καλά να θυμούνται τα επτά παιδιά όπως τα γνώριζαν.

Οι σκηνές συγκλονίζουν. Η καρδιά ραγίζει όπως φαίνεται στις φωτογραφίες και τα βίντεο.

Στην τούμπα συνοδεία χιλιάδων οπαδών του ΠΑΟΚ οι σοροί των επτά αδικοχαμένων «αετόπουλων»#paokfc pic.twitter.com/c8xk9g2NEk January 29, 2026