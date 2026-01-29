ΠΑΟΚ - Δυστύχημα στη Ρουμανία: Στην Τούμπα οι σοροί των επτά οπαδών
Ο πόνος και η θλίψη δεν μπορεί αποτυπωθεί εύκολα. Είναι δύσκολο, όταν ραγίζει η καρδιά. Συναισθήματα που δεν θέλει καν να τα βιώσει. Οι σκηνές στη Θεσσαλονίκη και στην Τούμπα, στην υποδοχή των σορών των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία είναι συγκλονιστικές.
Χιλιάδες οπαδοί με μηχανάκια κι αυτοκίνητα συνόδευσαν τα επτά παιδιά στην θύρα 4 της Τούμπας. Εκεί που ήταν το δεύτερό τους σπίτι. Οι σκηνές στην Τούμπα προκαλούν ρίγη συγκίνησης, ο πόνος είναι τεράστιος και τη σιωπή σπάνε οι κόρνες και τα συνθήματα για τα επτά παιδιά.
Έφτασαν στην Τούμπα οι σοροί με τα επτά αετόπουλα, όπου εκατοντάδες φίλοι του ΠΑΟΚ είναι εκεί για το τελευταίο αντίο.#paokfc pic.twitter.com/UXYDe8wM0l— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 29, 2026
Στην τούμπα συνοδεία χιλιάδων οπαδών του ΠΑΟΚ οι σοροί των επτά αδικοχαμένων «αετόπουλων»#paokfc pic.twitter.com/c8xk9g2NEk— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 29, 2026
