ΠΑΟΚ - Δυστύχημα στη Ρουμανία: Στην Τούμπα οι σοροί των επτά οπαδών

Σταύρος Σουντουλίδης
Η πομπή των οπαδών του ΠΑΟΚ με μηχανάκια
Στην Τούμπα συνοδεία χιλιάδων οπαδών του ΠΑΟΚ οι σοροί των επτά αδικοχαμένων αετόπουλων.

Ο πόνος και η θλίψη δεν μπορεί αποτυπωθεί εύκολα. Είναι δύσκολο, όταν ραγίζει η καρδιά. Συναισθήματα που δεν θέλει καν να τα βιώσει. Οι σκηνές στη Θεσσαλονίκη και στην Τούμπα, στην υποδοχή των σορών των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία είναι συγκλονιστικές.

PAOK

Χιλιάδες οπαδοί με μηχανάκια κι αυτοκίνητα συνόδευσαν τα επτά παιδιά στην θύρα 4 της Τούμπας. Εκεί που ήταν το δεύτερό τους σπίτι. Οι σκηνές στην Τούμπα προκαλούν ρίγη συγκίνησης, ο πόνος είναι τεράστιος και τη σιωπή σπάνε οι κόρνες και τα συνθήματα για τα επτά παιδιά.

@Photo credits: eurokinissi, ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΡΑΜΒΑΛΑΣΗΣ
     

