Χωρίς τον Πάουλο Ντιμπάλα θα παραταχθεί η Ρόμα στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία.

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αποψινού αγώνα (22:00) με τον Παναθηναϊκό, ο προπονητής της Ρόμα, Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι, είχε επισημάνει ότι ο Αργεντινός σταρ της ομάδας ήταν αμφίβολος. Τελικά, ο έμπειρος τεχνικός αποφάσισε να μην ρισκάρει πιθανή επιδείνωση του τραυματισμού του και τον άφησε εκτός αποστολής για τη σημερινή αναμέτρηση.

Ο Ντιμπάλα είχε δεχθεί χτύπημα στο γόνατο στο κυριακάτικο ντέρμπι της Serie A απέναντι στη Μίλαν, ωστόσο ταξίδεψε κανονικά με την αποστολή της Ρόμα στην Αθήνα, με την επιθυμία να τεθεί στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας.

Παρόλα αυτά, το πρωί της Πέμπτης (29/1) ένιωσε ενοχλήσεις και, μετά από τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο από το ιατρικό επιτελείο των «τζαλορόσι», αποφασίστηκε προληπτικά να μην αγωνιστεί. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός θα υποβληθεί την Παρασκευή σε επιπλέον εξετάσεις, ώστε να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάστασή του.