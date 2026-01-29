LIVE «λεπτό προς λεπτό» η βαθμολογία της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League!
Δείτε LIVE «λεπτό προς λεπτό» την βαθμολογία της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League, όπου θα προκύψουν και οι επόμενοι αντίπαλοι για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ!
