Λουτσέσκου: «Να μετατρέψουμε τη στενοχώρια σε δύναμη και να παίξουμε και γι' αυτά τα παιδιά»

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Λιόν τόνισε πως οι παίκτες του θα πρέπει να βρουν κίνητρο και να αγωνιστούν για τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΙΟΝ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ.

Μέσα στο βαρύ κλίμα από το θανατηφόρο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, ο Ραζβάν Λουτσέσκου μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου στη Λιόν τόνισε πως οι ασπρόμαυροι θα πρέπει να μετατρέψουν τη στενοχώρια σε δύναμη και να παίξουν και για αυτά τα παιδιά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου:

Για το πως αντιμετωπίζει η ομάδα αυτό το πένθος: «Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Υπάρχει τεράστια στενοχώρια από το γεγονός που καταβάλει την ομάδα, αλλά υπάρχει και η προσπάθεια για να αφήσουμε τα πάντα εκτός και να προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό και να παίξουμε και για αυτά τα παιδιά. Ο ΠΑΟΚ είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, μια μεγάλη οικογένεια και κάποιος που είναι εκτός δεν το καταλαβαίνει εύκολα. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η οικογένεια του ΠΑΟΚ. Εμείς πρέπει να γεμίσουμε το μυαλό μας και να αγωνιστούμε και για αυτά τα παιδιά».

Για το πώς πρέπει να περιμένουμε τον ΠΑΟΚ αύριο: «Υπό άλλες συνθήκες θα ερχόμασταν με χαρά και ενθουσιασμό για να απολαύσουμε το παιχνίδι. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Πιο περίπλοκα όμως είναι τα πράγματα για τις οικογένειες των παιδιών που έφυγαν. Δεν θέλω να μιλήσω πολύ για το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Έχουμε την αυτοπεποίθηση. Πρέπει αυτή τη τεράστια στενοχώρια να τη μετατρέψουμε σε δύναμη».