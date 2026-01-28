Η Ρόμα προπονήθηκε στο ΟΑΚΑ και τα ιταλικά ΜΜΕ στέκονται στην εικόνα του ΟΑΚΑ με τους γερανούς και τις κλειστές θύρες.

Η Ρόμα ολοκλήρωσε την προετοιμασία για τον αυριανό αγώνα με τον Παναθηναϊκό (22.00) στο ΟΑΚΑ για την όγδοη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η Corriere dello Sport, πάντως, στέκεται και στην εικόνα του ΟΑΚΑ με τις κλειστές θύρες. «Το Ολυμπιακό Στάδιο είναι μία καταστροφή με γερανούς και κλειστές κερκίδες», αναφερόταν στο ρεπορτάζ στα social media και η αλήθεια είναι ότι η εικόνα του γηπέδου με τους γερανούς και τις κλειστές θύρες, είναι το λιγότερο απωθητική.

Στο δημοσίευμα παράλληλα οι Ιταλοί γράφουν: «Το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας "ζεσταίνεται" για τη Ρόμα, όμως το κλίμα στο στρατόπεδο των «τζιαλορόσι» είναι αυτό της απόλυτης συγκέντρωσης, αλλά και της αβεβαιότητας.

Ο λόγος είναι ότι το γήπεδο δεν είναι έτοιμο για έναν αγώνα τέτοιου επιπέδου: τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη επιτρέπουν τη λειτουργία μόνο του μισού σταδίου, ενώ η ορατότητα του αγωνιστικού χώρου από τις εξέδρες είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Μάλιστα, υπάρχουν ακόμη και γερανοί δίπλα στο γήπεδο».