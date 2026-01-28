Γκασπερίνι: «Σπουδαίος επαγγελματίας ο Μπενίτεθ»

Δείτε όσα ανέφερε ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι ενόψει του αγώνα της Ρόμα με τον Παναθηναϊκό για το Europa League.

Ο Παναθηναϊκός ρίχνει αυλαία στη league phase του Europa League υποδεχόμενος αύριο τη Ρόμα, με τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι να αναφέρεται στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στην κατάσταση των δύο ομάδων, να σχολιάζει τις απουσίες των Τζαλορόσι και να μιλά για τη σχέση του με τον Ράφα Μπενίτεθ.