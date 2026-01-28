Γκασπερίνι: «Σπουδαίος επαγγελματίας ο Μπενίτεθ»
Ο Παναθηναϊκός ρίχνει αυλαία στη league phase του Europa League υποδεχόμενος αύριο τη Ρόμα, με τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι να αναφέρεται στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στην κατάσταση των δύο ομάδων, να σχολιάζει τις απουσίες των Τζαλορόσι και να μιλά για τη σχέση του με τον Ράφα Μπενίτεθ.
Αναλυτικά όσα είπε:
Για το ματς: «Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε αποτέλεσμα παρά τις απουσίες. Στόχος μας είναι να τερματίσουμε στην πρώτη οκτάδα, αν και αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα παραμένει προτεραιότητά μας».
Για τον Ντιμπάλα: «Δεν είμαι πραγματικά σε θέση να ανακοινώσω ενδεκάδα. Ο Ντιμπάλα έχει ένα μικρό πρόβλημα στο γόνατο, αλλά θα είναι στη διάθεσή μας».
Για την επίθεση: «Δυστυχώς, αύριο δεν θα υπάρχουν σχεδόν καθόλου επιθετικοί, για τον έναν ή τον άλλον λόγο. Θα χρειαστεί να προσαρμοστούμε ανάλογα. Είναι κρίμα για τον τραυματισμό του Φέργκιουσον, γενικά δεν έχει και την καλύτερη τύχη».
Για την αυτοπεποίθηση της ομάδας: «Πάντα προσπαθούσαμε να παραμένουμε ζωντανοί σε όλες τις διοργανώσεις. Αρχικά υποφέραμε από δύο εντός έδρας ήττες στο Europa League, όμως η ομάδα έχει εξελιχθεί και συνεχίζει να βελτιώνεται, ειδικά επιθετικά, διατηρώντας παράλληλα εξαιρετική αμυντική σταθερότητα».
Για τη μεταγραφική περίοδο και τις λίστες: «Πιστεύω ότι κάτι πρέπει να επανεξεταστεί σχετικά με τη χρήση των παικτών, γιατί είναι απαράδεκτο να μην μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άμεσα όσους έρχονται τον Ιανουάριο».
Για τον Παναθηναϊκό: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αντιμετώπισε κάποιες δυσκολίες στο πρωτάθλημα, όμως το ρόστερ του είναι απολύτως αξιόλογο».
Για τον Μπενίτεθ: «Πάντα είχα καλή σχέση μαζί του. Είναι ένας σπουδαίος επαγγελματίας, νικητής σε πολλές χώρες, και θα είναι χαρά μου να τον ξαναδώ και να τον χαιρετήσω. Θα είναι μια σπουδαία αναμέτρηση».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.