Ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Ρόμα αφήνοντας εκτός τον Μλαντένοβιτς.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το μεγάλο παιχνίδι με την Ρόμα για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League με τον Ράφα Μπενίτεθ να ανακοινώνει την αποστολή αμέσως μετά το τέλος της προπόνησης.

Ο Ισπανός προπονητής δεν συμπεριέλαβε σ' αυτή τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς, παρ' ότι στα 20 άτομα που περιέχει εκείνη, υπάρχουν μέσα μόνο 15 ποδοσφαιριστές, που ανήκουν στην πρώτη ομάδα και πέντε νεαροί.

Εκτός έμειναν φυσικά οι τραυματίες Τζούρισιτς και Πελίστρι, οι οποίοι έκαναν θεραπεία μαζί τους Ντέσερς και Τσιριβέγια. Δεν κατάφερε να προλάβει ούτε ο Καλάμπρια, ο οποίος ήταν ξανά απών από το πρόγραμμα ελέω της ίωσης, η οποία τον κρατάει εκτός εδώ και λίγες μέρες.

Μέσα για πρώτη φορά οι νεαροί Καλοσκάμης (αδερφός του παίκτη της ΑΕΚ) και Βύντρα.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Ρόμα

Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ -Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Ταμπόρδα, Κώτσιρας, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Καλοσκάμης, Σκαρλατίδης, Τερζής, Βύντρα.

Το βίντεο από την προπόνηση του Παναθηναϊκού