Η Πολιτέκνικα Τιμισοάρα κατά τη διάρκεια του φιλικού παιχνιδιού που έδινε σήμερα, έδωσε το δικό της μήνυμα προς τον ΠΑΟΚ για το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρουμανία.

Η Πολιτέκνικα Τιμισοάρα έδωσε σήμερα ένα φιλικό παιχνίδι, στο οποίο έστειλαν το δικό τους μήνυμα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, για τους επτά φιλάθλους που βρήκαν τραγικό θάνατο στην Ρουμανία, στο δρόμο για την Λιόν, ενόψει της αναμέτρησης για το Europa League.

Ο αγώνας διακόπηκε στο 27ο λεπτό για ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, ενώ ύψωσαν και ένα πανό με το μήνυμα «Ultras PAOK, Stay Strong». Με αυτό τον τρόπο έστειλαν το δικό τους μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης στην οικογένεια του Δικέφαλου του Βορρά που βιώνει αυτήν την ανείπωτη τραγωδία.