Οι οπαδοί της Τιμισοάρα στέκονται δίπλα στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ και τις οικογένειές τους, μετά το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς.

Οι οπαδοί της Πολιτέκνικα Τιμισοάρα δεν έμειναν αδιάφοροι μετά την τραγωδία της Τρίτης το απόγευμα στον δρόμο Καρανσέμπες– Τιμισοάρα, όπου επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους. Οπως τονίζουν τα ρουμανικά ΜΜΕ οι οπαδοί οργανώνονται για να στηρίξουν τόσο τους Έλληνες φιλάθλους όσο και τις οικογένειές τους, καλώντας τους φίλους της ομάδας, αλλά και τους κατοίκους της Τιμισοάρα να συνεισφέρουν με οικονομικές δωρεές και δωρεά αίματος για τους τραυματίες.

«Σήμερα, αρκετοί οπαδοί της ομάδας ΠΑΟΚέχασαν τη ζωή τους σε σοβαρό τροχαίο, ενώ ταξίδευαν για τον αγώνα στη Λιόν. Άλλοι τραυματίστηκαν και κάποιοι πιθανόν θα νοσηλευτούν στην Τιμισοάρα. Πέρα από τα χρώματα, σοκαριστήκαμε βλέποντας ανθρώπους που είχαν φύγει για να υποστηρίξουν την ομάδα τους και να περάσουν καλά, να μην επιστρέφουν πια σπίτι. Οργανωνόμαστε για να προσφέρουμε βοήθεια στις οικογένειες των θυμάτων και στους τραυματίες οπαδούς, κάθε είδους υποστήριξη, τόσο οργανωτική όσο και ανθρωπιστική.

Αν θέλετε να συμμετάσχετε σε αυτήν την προσπάθεια, μπορείτε να συνεισφέρετε με δωρεές στους λογαριασμούς της ένωσης. Όλα τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη βοήθεια όσων επηρεάστηκαν από την τραγωδία. Παράλληλα με τις χρηματικές δωρεές, τις επόμενες ώρες θα ενημερώσουμε για τη δωρεά αίματος για την υποστήριξη όσων νοσηλεύονται» καταλήγει η ανακοίνωση των οπαδών.