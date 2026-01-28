Οι αναμνήσεις του Νίνη για το Παναθηναϊκός-Ρόμα και το ιδιαίτερο δώρο των «πρασίνων»

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σιγά σιγά στους ρυθμούς του μεγάλου αγώνα με την Ρόμα και ποιος καλύτερος να μιλήσει για την ιδιαιτερότητα των αγώνων αυτών από τον Σωτήρη Νίνη.

Με κάτι παραπάνω από ένα 24ωρο να απομένει για το μεγάλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Ρόμα την Πέμπτη (29/01, 22:00-Cosmote Sport 3/ANT1-live από Gazzetta) για την 8η και τελευαία αγωνιστική της League Phase του Europa League, οι «πράσινοι» θέλησαν να ξεκινήσουν σιγά σιγά να βάζουν στο κλίμα τον κόσμο τους για ένα ματς που φέρνει στο άκουσμά του τόσες ευχάριστες αναμνήσεις.

Με τον σκοπό αυτό το «τριφύλλι» δημοσίευσε ένα βίντεο με τον Σωτήρη Νίνη να πηγαίνει στο ΟΑΚΑ, που είναι ντυμένο στα χρώματα του Europa League, να κάθεται στον πάγκο και να φέρνει στο μυαλό όλα όσα έζησε σε κείνο το ανεπανάληπτο ζευγάρι αγώνων κόντρα στους Ρωμαίους για τους «32» της διοργάνωσης.

Ύστερα εκείνος σηκώθηκε και ανέβηκε στις εξέδρες φτάνοντας στα επίσημα του σταδίου, όπου τον περίμενε ένα πολύ ιδιαίτερο δώρο. Περιείχε μέσα μία φετινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού, η οποία έφερε πίσω το όνομά του και το νούμερο 7. Πάνω στον αριθμό ήταν σχηματισμένη μία φιγούρα με τον ίδιο να αποχωρεί χειροκροτώντας, έμπνευση της οποίας αποτελεί μία σχετική φωτογραφία που υπάρχει από κείνη την ημέρα.

Ο ίδιος, αφού την χάζεψε λίγο, δεν έκρυψε την χαρά του χαρακτηρίζοντας την εμφάνιση «τρομερή» ενώ όσον αφορά την φωτογραφία είπε: «Είναι από τις πιο ωραίες φωτογραφίες αυτή. Είναι το χειροκρότημα (που πήρα) βγαίνοντας».

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Σίγουρα το πιστεύαμε. Είχαμε ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Είχαμε παίκτες που δεν τα παρατούσαν ποτέ. Ακόμα και σε μια δύσκολη στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα που βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, είχαμε τα ψυχικά αποθέματα και μπορέσαμε και γυρίσαμε το ματς, παλεύοντας μέχρι το τέλος όπου και σκοράραμε το γκολ της νίκης με τον Σισέ.

Επειδή ήταν μια εβδομάδα όπου και πριν και μετά το παιχνίδι είχαμε δύο ατυχή αποτελέσματα στην Ελλάδα, είχαμε στην ανυπομονησία να παίξουμε με την τότε που φορμαρισμένη ομάδα στην Ευρώπη. Η ομάδα έβγαλε ένα πρόσωπο και μια εικόνα που πραγματικά ήταν πάρα πάρα πολύ καλή και γι' αυτό ήρθαν και τα δύο αυτά θετικά αποτελέσματα που έχουν μείνει στην ιστορία.

Η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική. Δεν θα ξεχάσω την ατμόσφαιρα ούτε στο εντός ούτε στο εκτός. Μου έχουν μείνει πολύ οι πανηγυρισμοί που κάναμε στο τέλος, γιατί τόσο κατά τη διάρκεια του αγώνα, όσο και μετά το τέλος έβλεπα πάρα πολύ χαρούμενα πρόσωπα και στους συμπαίκτες μου και στον κόσμο. Τελειώνοντας τον αγώνα και μετά από τέτοιες νίκες και πορείες στην Ευρώπη καταλαβαίνεις πόση χαρά δίνεις στον κόσμο, όταν έχεις τέτοια αποτελέσματα.

Ο κόσμος μας είναι η δύναμή μας και όταν τον έχουμε στον πλευρό μας η ομάδα έχει αυτό το push που χρειάζεται. Το κλαμπ έχει τη φανέλα, έχει το σήμα και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε έτσι να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα και να θυμηθούμε τα παλιά».