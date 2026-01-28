Μπενίτεθ: «Οι οπαδοί να πιστέψουν στο πλάνο, πιθανό να δούμε τον Αντίνο με την Κηφισιά»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε μία μεγάλη τοποθέτηση για όλα όσα συμβαίνουν στον Παναθηναϊκό με αφορμή την συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Ρομα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ εμφανίστηκε στην συνέντευξη Τύπου του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Ρόμα (29/01-22:00) για την 8η και τελευταία αγωνιστική του Europa League με διάθεση να εξηγήσει κάποια πράγματα αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τον αγώνα στην κουβέντα.

Πρώτα φυσικά ξεκίνησε κάνοντας μία τοποθέτηση για τα θύματα του τραγικού δυστυχήματος των οπαδών του ΠΑΟΚ στην Ρουμανία λέγοντας:

«Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια σε όλες τις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν χτες την ζωή τους σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Να έχουν μια γρήγορη ανάρρωση όσοι βρίσκονται στο νοσοκομείο, είναι τραγικό να γίνονται τέτοια πράγματα».

Έπειτα με το που έγινε η πρώτη ερώτηση εκείνος πήρε την πάσα και ξεκίνησε να κάνει μία μεγάλη τοποθέτηση σχετικά με το τι συμβαίνει στον Παναθηναϊκό αυτή την περίοδο, το πλάνο που υπάρχει, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής.

Επεσήμανε τη δυσκολία να γίνονται τόσες αλλαγές στο ρόστερ ενώ ταυτόχρονα η ομάδα παίζει σε τρεις διοργανώσεις. Αναφέρθηκε στο πλάνο των 2-3 μεταγραφικών παραθύρων που έχει καταστρωθεί για να φτάσει η ομάδα στο επίπεδο που όλοι θέλουν, κάτι που πρέπει να γίνεται ενώ αυτή ταυτόχρονα παλεύει για να τα πάει καλά σε τρεις διοργανώσεις.

Μίλησε για το θέμα των απουσιών στο αυριανό ματς και το γεγονός πως ο ίδιος σκοπεύει να μιλήσει για το πρόβλημα αυτό με τις λίστες και τα δύο τελευταία ματς της League Phase στην UEFA.

Τέλος σχολίασε πως ο Αντίνο είναι σε καλή κατάσταση και πως είναι πιθανό να τον δούμε απέναντι στην Κηφισιά, τόνισε όμως ότι ακόμα δεν ξέρουν για πόσο θα αγωνιστεί.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Μπενίτεθ

Για την δύσκολη διαχείριση ενόψει του αυριανού αγώνα:

«Πρέπει να αναλύσουμε τα πράγματα. Είμαι ευχαριστημένος που παίζουμε σε τρεις διοργανώσεις. Όταν ήρθαμε εδώ είχαμε 34 παίκτες και 9 τραυματισμούς. Τώρα έχουμε κάποιους τραυματισμούς, αλλά είμαστε σε μία θέση που έχουμε προκριθεί στο Europa και παλεύουμε στο πρωτάθλημα. Σίγουρα θα μπορούσε να το έχουμε κάνει καλύτερα. Θα έπρεπε να έχουμε μεγαλύτερη συνέπεια. Παλεύουμε όμως σ' αυτήν κι έχουμε προκριθεί στις άλλες δύο.

Μπορώ να ρωτήσω τους οπαδούς αν θέλουμε να μείνουμε εκτός από κάποια διοργάνωση. Θα πουν «όχι» θέλουμε να παλεύουμε για όλες. Και είμαστε εδώ και το κάνουμε. Δεν έχουμε φτιάξει ακόμα όλα τα προβλήματα, αλλά είμαστε εδώ και παλεύουμε. Έχουμε διώξει επτά παίκτες, προσπαθούμε να φέρουμε άλλους. Δουλεύουμε σκληρά. Με τον πρόεδρο είχα πει ότι χρειαζόμαστε 2-3 μεταγραφικές περιόδους για να φτιάξουμε την ομάδα, αυτή είναι η πρώτη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δεν το καταλαβαίνει κάποιος, είναι επειδή δεν αντιλαμβάνεται τον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Είναι σαν να προσπαθείς να κερδίσεις μ' ένα αμάξι ενώ το φτιάχνεις. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς.

Φέραμε μερικούς παίκτες από την ελληνική αγορά για να βελτιώσουμε γρήγορα την ομάδα. Για να φέρουμε καλύτερους παίκτες πρέπει να πάμε στην διεθνή αγορά, που είναι πιο δύσκολη.

Είμαστε αισιόδοξοι πως θα είμαστε καλύτεροι. Θα δούμε πόσο χρόνο θα χρειαστεί. Την επόμενη χρονιά θα είμαστε καλύτεροι σίγουρα. Προσπαθούμε να φέρουμε παίκτες που αντέχουν την πίεση. Προσπαθούμε να ανταγωνιστούμε ομάδες που δουλεύουν 3-4 χρόνια μαζί και στο γήπεδο και στις μεταγραφές σαν οργανισμοί.

Προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα μαζί και μπορούμε. Ελπίζω να το κάνουμε και σύντομα αν είναι δυνατόν. Πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε στο πρωτάθλημα».

Για το που πρέπει να εστιάσει κόντρα στην Ρόμα και για τις πολλές αλλαγές που γίνονται:

«Είναι μία καλή ομάδα μ' ένα υπέροχο προπονητή, τον Γκασπερίνι. Ξέρουμε πως είναι μία aggressive ομάδα, με φυσικά προσόντα, ένταση, που παίζει man to man.

Ξέρω πως παίζουν. Θα είναι δύσκολο. Δεν έχουμε πολλούς παίκτες. Θα προσπαθήσουμε να καταρτίσουμε ένα πλάνο για να πάρουμε το καλύτερο δυνατό.

Όταν ήρθα εδώ είπαμε για ένα πρότζεκτ 2,5 ετών. Θέλαμε να ξεκινήσουμε άμεσα. Όταν παίζεις με ομάδες που είναι καλύτερες, σε τρεις διοργανώσεις, πρέπει να πάρεις αποφάσεις.Δεν είναι εύκολο να αξιολογήσεις και να αλλάξεις 32 επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Μίλησα με τον Κορόνα και τον Κοτσόλη πριν έρθω εδώ. Δουλεύουμε μερικές περιπτώσεις. Δουλεύουμε για να βελτιώσουμε την ομάδα τώρα χωρίς να την βλάψουμε μελλοντικά, π.χ. υπογράφοντας έναν παίκτη για 3-4 χρόνια που τελικά ίσως δεν μας καλύπτει».

Για τον Πελίστρι και τους λίγος διαθέσιμους παίκτες:

«Πρέπει να πάω στο προπονητικό και να δω με τον γιατρό ποιοι μπορεί να είναι έτοιμοι. Εμείς θα βάλουμε 11 παίκτες στο γήπεδο που μπορούν να παίξουν στο 100%. Είναι δύσκολο να κερδίσεις ένα παιχνίδι όταν πριν έχεις χάσει. Είναι πρόβλημα όταν ακόμα και μετά από αύριο θα μπορούμε να βάλουμε μόλις τρεις παίκτες. Ο Κοτσόλης και ο Κορόνα ήρθαν να μου μιλήσουν γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή απλά θέλουμε να παίξουμε καλά στο παιχνίδι με την Ρόμα.

Ήμουν στο συμβούλιο της UEFA, όταν έβαλαν τη νέα διοργάνωση και τότε μου είχε μείνει ως πρόβλημα αυτό με την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Προφανώς φάνηκε πως είναι πρόβλημα. Σίγουρα θα το αναφέρω στο επόμενο συμβούλιο. Η Φερεντσβάρος πούλησε δύο καλούς παίκτες κι έγινε χειρότερη γιατί δεν μπορούσε να τους αντικαταστήσει. Δεν γίνεται να προχωράς στην διοργάνωση και να γίνεσαι χειρότερος».

Για την άμεση προτεραιότητα στις μεταγραφές και τον Αντίνο

«Έχουμε ένα σχέδιο, το οποίο τώρα πρέπει να προσαρμώσουμε γιατί αλλάζουν οι συνθήκες. Π.χ. ο Τσιριβέγια θα μείνει εκτός για ένα μεγάλο διάστημα. Πρέπει να μείνουμε στο πλάνο μας και να αλλάξουμε ό,τι χρειαστεί απ' αυτό. Ο Ντέσερς πχ ήταν εκτός λίστας και ήταν μία στιγμή που σκεφτόμασταν να τον επαναφέρουμε στην λίστα. Είπα να περιμένουμε λίγο. Μετά πήγε στο Copa Africa και τραυματίστηκε σοβαρά. Γύρισε ο Κυριακόπουλος μετά από μήνες, είχαμε μία καλή προσφορά για τον Τετέ. Θα ήταν ανόητο να κρατήσουμε έναν παίκτη που δεν θέλει να είναι εδώ. Πήραμε τα λεφτά για να φέρουμε έναν καλό παίκτη γιατί και ο Πελίστρι δεν θα μπορεί να παίζει δύο ματς την εβδομάδα. Φεύγουν παίκτες για να μειώσουμε τον αριθμό και τώρα έρχονται κι άλλοι. Παίζουμε 11vs11 κι έχουμε 4-5 έξω παρά τους τραυματισμούς. Πρέπει οι οπαδοί να καταλάβουν ότι έχουμε ένα σχέδιο και να πιστέψουν. Ξέρουμε ότι πρέπει να νικήσουμε όλα τα παιχνίδια.Ξέρουμε την πραγματικότητα. Δουλεύουμε όλοι για να παρθούν οι σωστές αποφάσεις. Θέλουμε να κερδίσουμε και τώρα και στο μέλλον.

Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε να χτίζουμε από το μηδέν ένα κτίριο, όταν έχουμε ήδη ένα κτίσμα. Πρέπει να κάνουμε κάτι ξεκινώντας από κει.

Προπονείται καλά. Σύντομα θα είναι διαθέσιμος. Θα δούμε μήπως τον δούμε κόντρα στην Κηφισιά. Σίγουρα μπορεί να παίξει αλλά δεν ξέρουμε ακόμα το πόσο».

Για την διαχείριση των επόμενων τριών αγώνων:

«Πρέπει να δούμε τους παίκτες που θα είναι διαθέσιμοι με Ρόμα, Κηφισιά και ΠΑΟΚ. Δουλεύουμε υπολογίζοντας ταυτοχρονα και τα τρία ματς για να κάνουμε ανάλογη διαχείριση. Ευτυχώς οι παίκτες που δεν είναι στην λίστα για το Europa και θα είναι διαθέσιμοι στα επόμενα δύο ματς».