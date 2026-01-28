Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχωρεί σε βαρύ κλίμα για τη Γαλλία και το ματς με τη Λιόν. Αποστολή στη Γαλλία Σταύρος Σουντουλίδης.

Ο ΠΑΟΚ στις 18.00 αναχωρεί για τη Γαλλία και το δύσκολο ματς με τη Λιόν για την όγδοη και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Το κλίμα στην αποστολή φυσικά είναι βαρύ μετά την τραγωδία με τα επτά αετόπουλα που έχασαν τη ζωής του στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η προετοιμασία για το αυριανό ματς στο Groupama Stadium στις 22.00, όπου τα τμήματα 428-431, που θα φιλοξενούσαν τους 3.000 οπαδούς του ΠΑΟΚ θα είναι κλειστά, ολοκληρώθηκε το πρωί της Τετάρτης και η ΠΑΕ ανέφερε:

«Το κορμί και το μυαλό ακόμα σε σοκ. Μουδιασμένα. Σφίξιμο, παγωμάρα. Το ποδόσφαιρο όμως, όπως κι η σύγχρονη κοινωνία, είναι αμείλικτο. Πρέπει να μαζέψεις τα κομμάτια σου και να γυρίσεις στη δουλειά. Αυτό συνέβη το πρωί της Τέταρτης (28.01) στη Νέα Μεσημβρία, με το αγωνιστικό τμήμα να ολοκληρώνει την προετοιμασία του για το παιχνίδι κόντρα στη Λυών για την 8η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League 2025-26.

Πρώτα ενός λεπτού σιγή. Ένας ελάχιστος φόρος τιμής στα παιδιά που έφυγαν τόσο άδικα από κοντά μας, για την ομάδα που αγαπούσαν και ταξίδευαν για να την δουν σε ένα ακόμα ευρωπαϊκό γήπεδο.Μετά δουλειά, τακτική και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις, ενόψει του αγώνα στη Γαλλία.Μοναδικός απόντας ο Λούκα Ιβανούσετς , ο οποίος υποβλήθηκε σε θεραπεία και δούλεψε στο γυμναστήριο».

Δείτε βίντεο του Gazzetta από την αναχώρηση