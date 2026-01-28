Πάντοβιτς: «Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν ups and downs»

Ο Μίλος Πάντοβιτς εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στη συνέντευξη Τύπου για τη μάχη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ρόμα στο Europa League.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Ρόμα για την τελευταία στροφή του League Phase του Europa League στο ΟΑΚΑ και ο Μίλος Πάντοβιτς εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στη συνέντευξη Τύπου.

Για το καλύτερο πρόσωπο που βγάζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη και το κίνητρό του με την Ρόμα: «Ξέραμε ότι περάσαμε στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης και είμαστε χαρούμενοι που το πετύχαμε. Αύριο έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι με την Ρόμα μπροστά στους οπαδούς και θεωρώ πως αν τα δώσουμε όλα μπορούμε να παίξουμε καλά και να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

Για την αστάθεια στην απόδοση της ομάδας: «Στο ποδόσφαιρο υπάρχει ups and downs. Είναι φυσιολογικό. Χρειάζεται να δουλέψουμε καλύτερα και να βελτιωθούμε. Ελπίζω να ξεκινήσουμε ήδη από το επόμενο παιχνίδι».

Για το γεγονός πως δεν έχει σκοράρει στο τελευταίο διάστημα: «Είχαμε μία καλή περίοδο πριν, αλλά τώρα έχω καιρό να σκοράρω. Είναι δύσκολο όπως για κάθε παίκτη όταν δεν σκοράρει, αλλά πρέπει να συνεχίσω να δουλεύω και να προσπαθώ. Ελπίζω πως στο επόμενο ματς θα σκοράρω και θα βοηθήσω την ομαδα»