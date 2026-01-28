Ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι ανακοίνωσε την αποστολή της Ρόμα ενόψει του αυριανού (29/1, 22:00) αγώνα στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό. Μέσα Ντιμπάλα και Τσιμίκας. Ποιοι απουσιάζουν.

Γνωστοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (28/1) η αποστολή της Ρόμα, ενόψει του κρίσιμου αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League (29/1, 22:00).

Ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι θα έχει εν τέλει κανονικά στη διάθεσή του τον Πάουλο Ντιμπάλα, ενώ και ο Κώστας Τσιμίκας θα βρεθεί στη χώρα μας, εν μέσω των διαφόρων δημοσιευμάτων για το μέλλον του.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Φέργκιουσον και Ντόμπβικ, ουσιαστικά αφήνοντας τους «Τζαλορόσι» με τρεις επιθετικούς, τον Ντιμπάλα, τον Σουλέ και τον νεαρό από τις Ακαδημίες, Ντε λα Ρόκα. Όσον αφορά τον πρώτο (σσ Φέργκιουσον), δεν έχει αναρρώσει από τον τραυματισμό στον αριστερό αστράγαλο, ενώ ο Ντόμπβικ έχει «σωματικά προβλήματα», όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ.

Στην Ιταλία θα μείνει και ο χαφ, Μανού Κονέ.

Αναλυτικά η αποστολή:

Σβίλαρ, Γκολίνι, Ντε Μάρτζι, Ρενς, Ανχελίνο, Εντικά, Τσιμίκας, Τσελίκ, Μαντσίνι, Ζιολκόφσκι, Γουέσλι, Γκιλάρντι, Κριστάντε, Πελεγκρίνι, Ελ Αϊναουί, Πιζίλι, Σουλέ, Ντιμπάλα, Ντε Λα Ρόκα.