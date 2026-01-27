Λουτσέσκου: «Τεράστια τραγωδία, απέραντη θλίψη, οι καρδιές μας είναι μαζί με τις οικογένειές τους»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε σε ρουμανικό Μέσο για το τραγικό δυστύχημα που συνέβη στη Ρουμανία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Σοκ έχει προκαλέσει στην ελληνική κοινωνία και στο ελληνικό ποδόσφαιρο από το τραγικό δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στη μεγάλη ρουμανική ιστοσελίδα Gazeta Sporturilor και έκανε λόγο για μια τεράστια τραγωδία και για μια απέραντη θλίψη που επικρατεί.

Μάλιστα, ο τεχνικός του «Δικέφαλου του Βορρά» αναφέρθηκε και για τις οικογένειες των ανθρώπων που ενεπλάκησαν σε αυτό το τροχαίο δυστύχημα, τονίζοντας πως η οικογένειά του ΠΑΟΚ θα σταθεί στο πλευρό τους για να νιώσουν ότι υπάρχει μια μεγάλη οικογένεια δίπλα τους.

«Πράγματι, πρόκειται για μια τραγωδία, μια τεράστια τραγωδία. Πιθανότατα, στη Ρουμανία μια τέτοια κατάσταση δεν γίνεται αντιληπτή με τον ίδιο τρόπο όπως εδώ. Όμως ο ΠΑΟΚ είναι κάτι το ξεχωριστό. Όλοι όσοι υποστηρίζουν τον ΠΑΟΚ θεωρούν τους εαυτούς τους μέλη μιας μεγάλης οικογένειας.

Όταν συμβαίνει μια τέτοια τραγωδία, σε συναισθηματικό επίπεδο γίνεται αισθητή σε τεράστιο βαθμό. Ακόμη ζούμε με τα συναισθήματα στο μέγιστο. Η θλίψη είναι απέραντη. Δύσκολο να περιγραφεί με λόγια. Πέρα από τα συναισθήματα των φιλάθλων που νιώθουν σαν συγγενείς, υπάρχουν και οι οικογένειες των ανθρώπων που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα», ανέφερε αρχικά ο Λουτσέσκου και συνέχισε λέγοντας:

«Δεν θέλω καν να το σκέφτομαι και λυπάμαι πάρα πολύ για όσα περνούν αυτή τη στιγμή. Οι καρδιές μας είναι μαζί τους. Μιλάμε για νέους ανθρώπους, είναι κρίμα αυτό που συνέβη.

Οι τραγωδίες υπάρχουν, είναι παρούσες κάθε στιγμή σε αυτόν τον κόσμο. Η ιστορία είναι γεμάτη τραγωδίες. Όλοι πρέπει να έχουν τη δύναμη να προχωρήσουν μπροστά και εμείς οφείλουμε να τους στηρίξουμε από κάθε άποψη. Πρέπει να νιώσουν ότι υπάρχει δίπλα τους μια μεγάλη οικογένεια, που μπορεί να τους βοηθήσει να συνεχίσουν. Με κάποιον τρόπο, πρέπει να προχωρήσουμε».