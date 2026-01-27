ΕΟΠΕ για δυστύχημα στη Ρουμανία: «Υπάρχει μόνο σιωπή, σεβασμός και ειλικρινής συμπαράσταση»

Με ανακοίνωσή της η ΕΟΠΕ ανέφερε πως οι σκέψεις όλων βρίσκεται στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους. Την θλίψη για τον χαμό των 7 φίλων του ΠΑΟΚ εξέφρασε και ο ΣΕΓΑΣ.

Ανείπωτη τραγωδία στον χώρο του αθλητισμού και όχι μόνο σκόρπισε η είδηση του χαμού 7 φίλων του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Η ΕΟΠΕ, αλλά και ο ΣΕΓΑΣ με ανακοινώσεις τους εξέφρασαν την θλίψη τους.

Αρχικά η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης ανέφερε τα εξής: «Η Ε.Ο.ΠΕ. και σύσσωμη η οικογένεια της ελληνικής πετοσφαίρισης εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε φιλάθλους του Π.Α.Ο.Κ., οι οποίοι ταξίδευαν για να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα στη Λιόν.

Η σκέψη όλων μας βρίσκεται στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους, που βιώνουν ανείπωτο πόνο από αυτή την άδικη απώλεια ανθρώπινων ζωών. Ο χώρος του ελληνικού αθλητισμού και της πετοσφαίρισης είναι συγκλονισμένος.

Σε αυτές τις στιγμές δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν τον πόνο. Υπάρχει μόνο σιωπή, σεβασμός και ειλικρινής συμπαράσταση.

Η ΕΟΠΕ εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εύχεται δύναμη και κουράγιο στους οικείους τους.

Τα συλλυπητήρια τους εκφράζουν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γιώργος Καραπέτσος, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.ΠΕ..

Παράλληλα, η Ε.Ο.ΠΕ. εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στις οικογένειες των πέντε εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο μπισκότων στα Τρίκαλα, κατά τη διάρκεια νυχτερινής βάρδιας, την ώρα που εργάζονταν για το μεροκάματό τους».

Από την πλευρά του ΣΕΓΑΣ επισήμανε: «Η διοίκηση του ΣΕΓΑΣ και η Πρόεδρος, Σοφία Σακοράφα, εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για τον άδικο χαμό των φίλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Σε αυτές τις δύσκολες ώρες, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ».

Η ανακοίνωση της ΕΣΑΠ:

«Η ΕΣΑΠ και ο κόσμος του ελληνικού βόλεϊ είναι συγκλονισμένοι από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε φιλάθλους του ΠΑΟΚ, ανθρώπους που ταξίδευαν με μοναδικό σκοπό την αγάπη τους για την ομάδα και τον αθλητισμό.

Μέσα σε μια στιγμή, χάθηκαν άδικα επτά ανθρώπινες ζωές, επτά νέα παιδιά και άλλα τρία σημαδεύτηκαν για πάντα. Ο πόνος είναι βουβός και το πένθος βαρύ.

Ο πρόεδρος της ΕΣΑΠ Παντελής Ταρνατόρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκφράζουν την απέραντη θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στέκονται με σεβασμό και συμπαράσταση στο πλευρό τους».