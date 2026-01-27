ΓΣ Ηρακλής: «Η σκέψη μας στις οικογένειες των θυμάτων»

Ο Ερασιτέχνης Ηρακλής με ανακοίνωσή του ανέφερε πως οι σκέψεις όλων είναι στις οικογένειες; των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν την ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα.

Συγκλονισμένη η χώρα από το τραγικό δυστύχημα σε δρόμο της Ρουμανίας στο οποίο έχασαν την ζωή τους 7 φίλοι του ΠΑΟΚ που πήγαιναν στην Γαλλία για τον αγώνα με την Λυόν. Ομάδες, οπαδοί και πολιτικοί εξέφρασαν την θλίψη τους για την τραγωδία αυτή.

Ο Ερασιτέχνης Ηρακλής ανέφερε σε σχετική του ανακοίνωση τα εξής: «Τι να πεις και τι να γράψεις αυτές τις στιγμές. Μόνο σιωπή. H σκέψη μας στις οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ και η προσευχή μας για τους τραυματίες».