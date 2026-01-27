Πάνθηρες: «Οι σκέψεις μας στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και στους συγγενείς των θυμάτων»

Οι οργανωμένοι οπαδοί του Πανιωνίου (Πάνθηρες) με ανακοίνωσή τους αναφέρθηκαν στο τραγικό δυστύχημα των φίλων του ΠΑΟΚ λέγοντας πως οι σκέψεις του είναι στις οικογένειες των θυμάτων.

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε στην χώρα μας συνολικά η είδηση για το τραγικό τροχαίο στην Ρουμανία στο οποίο έχασαν την ζωή τους 7 φίλοι του ΠΑΟΚ που πήγαιναν στην Γαλλία για τον αγώνα με την Λυόν. Ομάδες αλλά και σύνδεσμοι φιλάθλων εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους.

Οι «Πάνθηρες» του Πανιωνίου με ανακοίνωσή τους τόνισαν τα εξής: «Δεν υπάρχει κάτι ωραιότερο από τα ταξίδια για την ομάδα σου.

Πόσο μάλλον να κάνεις την διαδρομή οδικώς, με τα αδέρφια σου και ανθρώπους που μοιράζεσαι την ίδια τρέλα και αγάπη…

Τα λόγια περισσεύουν, οι στιγμές είναι ανατριχιαστικές, γεμάτες πόνο, γεμάτες δάκρυα...

Τα ειλικρινή μας συλληπητήρια για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ...

Οι σκέψεις μας, στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά και στους συγγενείς των θυμάτων...».