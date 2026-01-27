Πάνθηρες: «Οι σκέψεις μας στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και στους συγγενείς των θυμάτων»
Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε στην χώρα μας συνολικά η είδηση για το τραγικό τροχαίο στην Ρουμανία στο οποίο έχασαν την ζωή τους 7 φίλοι του ΠΑΟΚ που πήγαιναν στην Γαλλία για τον αγώνα με την Λυόν. Ομάδες αλλά και σύνδεσμοι φιλάθλων εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους.
Οι «Πάνθηρες» του Πανιωνίου με ανακοίνωσή τους τόνισαν τα εξής: «Δεν υπάρχει κάτι ωραιότερο από τα ταξίδια για την ομάδα σου.
Πόσο μάλλον να κάνεις την διαδρομή οδικώς, με τα αδέρφια σου και ανθρώπους που μοιράζεσαι την ίδια τρέλα και αγάπη…
Τα λόγια περισσεύουν, οι στιγμές είναι ανατριχιαστικές, γεμάτες πόνο, γεμάτες δάκρυα...
Τα ειλικρινή μας συλληπητήρια για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ...
Οι σκέψεις μας, στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά και στους συγγενείς των θυμάτων...».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.