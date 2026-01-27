ΠΑΟΚ - Δυστύχημα στη Ρουμανία: Σοκαρισμένος ο Γιάννης Βρούτσης

Ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, πληροφορήθηκε σοκαρισμένος το τραγικό γεγονός, με το δυστύχημα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, καθώς βρισκόταν καθ’ οδόν για την Πάτρα. 

Ο Γιάννης Βρούτσης υπέστη σοκ μετά τα πολύ άσχημα νέα για τον θάνατο επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ σε τροχαίο στην Ρουμανία.

Επρόκειτο να παραστεί στα εγκαίνια του νέου χλοοτάπητα, στο γήπεδο των Προσφυγικών της ΕΠΣ Αχαΐας και στη συνέχεια σε εκδήλωση στο ΕΑΚ Ναυπάκτου. Αμέσως, ο Υπουργός Αθλητισμού, επέστρεψε στην Αθήνα προκειμένου να συντονίσει τις απαραίτητες ενέργειες του Υπουργείου. Φυσικά, οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις αναβλήθηκαν, ως ελάχιστο δείγμα σεβασμού στα θύματα και στις οικογένειές τους.

