Ζαρουρί: «Συγχαρητήρια και στην άμυνά μας»

Οι δηλώσεις του Ανάς Ζαρουρί για την ισοπαλία με τη Φερεντσβάρος και το γκολ που πέτυχε.

Ο Ανάς Ζαρουρί με ένα εντυπωσιακό σουτ έδωσε την ισοπαλία στον Παναθηναϊκό στη Βουδαπέστη με 1-1 και μαζί την πρόκριση.

Μετά το ματς με την ουγγρική ομάδα, ο Ζαρουρί δήλωσε:

«Ήταν ένα παιχνίδι που είχαμε πολλές ευκαιρίες για να σκοράρουμε και να τελειώσουμε τον αγώνα γρήγορα. Το βασικό ήταν να μην ηττηθούμε, όταν δεν μπορείς να κερδίσεις τουλάχιστον να φέρεις ισοπαλία το οποίο μας δίνει προβάδισμα για πρόκριση».

Για τη φάση του γκολ σχολίασε: «Όταν μου παρουσιάστηκε η ευκαιρία το πραγματοποίησα, είδα ότι μπορούσα να σκοράρω και το έκανα. Να σταθώ και στην άμυνά μας, οι αμυντικοί έκαναν πολύ καλή δουλειά, έσωσαν αρκετές καταστάσεις από τους επιθετικούς της αντίπαλης ομάδας. Αυτό που θέλαμε ήταν η νίκη, αλλά και το αποτέλεσμα αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε».