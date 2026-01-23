Κώτσιρας: «Η ομάδα αντέδρασε, αυτός ο κόσμος αξίζει χαρούμενες στιγμές»

Για την αντίδραση που έβγαλε ο Παναθηναϊκός στο 1-1 με τη Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη και για την υποστήριξη του κόσμου μίλησε ο Γιάννης Κώτσιρας.

Ο Παναθηναϊκός έφυγε με το 1-1 από τη Βουδαπέστη κόντρα στη Φερεντσβάρος και πήρε την πρόκριση στα play off του Europa League.

Ο Γιάννης Κώτσιρας στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι αναφέρθηκε στην αντίδραση που έβγαλε ο Παναθηναϊκός, ενώ μίλησε και για την υποστήριξη από τους φίλους των πρασίνων.

«Είχαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, σε μια φάση δεχθήκαμε ένα πέναλτι. Παρόλα αυτά η ομάδα αντέδρασε, είχες καλές στιγμές πριν δεχθεί το γκολ. Το σημαντικό είναι να συνεχίσουμε τα θετικά αποτελέσματα, αν και σήμερα είχαμε έρθει για τη νίκη, δεν τα καταφέραμε αλλά πήραμε έναν σημαντικό βαθμό. Έχει μείνει ακόμα ένα ματς, θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να ανεβούμε στην βαθμολογία όσο περισσότερο γίνεται και το σημαντικότερο είναι να συνεχίσουμε την αντίδραση», τόνισε αρχικά ο Κώτσιρας και συνέχισε λέγοντας:

«Στην φετινή σεζόν έχουμε αλλάξει ήδη τρεις προπονητές, ο καθένας ζητάει άλλα πράγματα. Εμείς θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την ομάδα και τον κόσμο, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους ήρθαν στο γήπεδο και όσους δεν μπόρεσαν να μπουν γιατί είχε αρκετό κρύο. Θέλω να πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα η ομάδα θα επανέλθει γιατί αυτός ο κόσμος αξίζει χαρούμενες στιγμές».