Ο Κάρολ Σφιντέρσκι συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φερεντσβάρος και δεν θα είναι διαθέσιμος κόντρα στη Ρόμα.

Ο Παναθηναϊκός έφυγε από τη Βουδαπέστη, έχοντας πετύχει το βασικό του στόχο.Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ με την ισοπαλία κόντρα στη Φερεντσβάρος προκρίθηκε στα νοκ άουτ, μια αγωνιστική πριν το φινάλε της League Phase του Europa League.

Οι Πράσινοι θα αντιμετωπίσουν σε μια εβδομάδα (29/1) τη Ρόμα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, όπου θα αγωνιστούν για το τελικό τους πλασάρισμα στη βαθμολογία. Κόντρα στους Ρωμαίους το Τριφύλλι θα έχει μια δεδομένη απουσία.

Ο λόγος για τον Κάρολ Σφιντέρσκι. Ο Πολωνός φορ συμπλήρωσε τρεις κάρτες στην Ουγγαρία και συνεπώς δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι με τους Τζιαλορόσι στο ΟΑΚΑ, καθώς είχε «κιτρινιστεί» στους αγώνες με Φέγενορντ και Στουρμ Γκρατς.

Αυτό σημαίνει πως ο Μπενίτεθ θα μπορεί να υπολογίζει για τη θέση του φορ μόνο στον Μίλος Πάντοβιτς. Ο άλλος φορ που είναι στη λίστα, ο Σίριλ Ντέσερς, βρίσκεται εκτός μάχης λόγω του τραυματισμού του στο Copa Africa, ενώ ο Ανδρέας Τεττέη δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.