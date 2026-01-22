Ο Παναθηναϊκός αν έληγε τώρα η League Phase του Europa League θα έπαιζε στα playoffs με τη 15η Νότιγχαμ ή τη 16η Βικτόρια Πλζεν.

Ο Παναθηναϊκός με την ισοπαλία με 1-1 στη Βουδαπέστη κόντρα στη Φερεντσβάρος πήρε την πρόκριση για τα playoffs, αφού βρίσκεται στη 18η θέση της βαθμολογίας και σε απόσταση ασφαλείας από την 25η θέση.

Σε περίπτωση που έληγε τώρα η League Phase του Europa League, στα playoffs με το πρώτο ματς στις 19/20 Φεβρουαρίου και τη ρεβάνς στις 26/27 θ' αντιμετώπιζε τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ιδιοκτησίας του ισχυρού άνδρα του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη ή τη Βικτόρια Πλζεν, την οποία υποδέχθηκε πρόσφατα στο ΟΑΚΑ κι έμεινε στο 0-0.

Για την οκτάδα, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να ελπίζει σε πολλά φυσικά. Είναι στο -3 από την 8η θέση, αλλά μοιάζει απίθανο να μπει σ' αυτή.

Όσον αφορά την 8άδα, πέρσι οι Ρέιντζερς, έχοντας 14 βαθμούς, τερμάτισαν 8οι, κερδίζοντας στη διαφορά τερμάτων την Μπόντο Γκλιμτ, την Άντερλεχτ και τη Στεάουα Βουκουρεστίου, που είχαν την ίδια συγκομιδή.

Ο Παναθηναϊκός είναι 18ος με 11 και +2 στη διαφορά τερμάτων, αλλά μοιάζει απίθανο να βρεθεί στην οκτάδα εκτός κι αν συντρίψει τη Ρόμα και πολλές ομάδες από πάνω του σκοντάψουν στη βαθμολογία.

Για να γίνει κατανοητό, η Μπέτις είναι 8η με 14 και στο +5 στα τέρματα και παίζει εντός με τη Φέγενορντ. Η Πόρτο είναι στους 14 βαθμούς με +4 στα γκολ και παίζει εντός με την αποκλεισμένη Ρέιντζερς. Οπότε πρέπει να γίνει ποδοσφαιρικό θαύμα. Θα πρέπει να χάσουν και μάλιστα με 2-3 γκολ διαφορά και να νικήσει το τριφύλλι τη Ρόμα με αρκετά γκολ. Φυσικά να μην νικήσει καμία από τις ομάδες που έχουν 12 και 13 βαθμούς.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο Europa League

25 Σεπτεμβρίου 2025: Γιούνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4

2 Οκτωβρίου 2025 Παναθηναϊκός-Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1-2

23 Οκτωβρίου 2025 Φέγενορντ-Παναθηναϊκός 3-1

6 Νοεμβρίου 2025 Μάλμε-Παναθηναϊκός 0-1

27 Νοεμβρίου 22:00: Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 2-1

11 Δεκεμβρίου 22:00: Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 0-0

22 Ιανουαρίου 2026 22:00: Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός 1-1

29 Ιανουαρίου 2026 22:00: Παναθηναϊκός - Ρόμα

Το μονοπάτι στο Europa League

Οι ημερομηνίες στo Europa League

Play-offs: 19-20 και 26-27 Φεβρουαρίου

Φάση των «16»: 12–13 και 19-20 Μαρτίου

Προημιτελικά: 9-10 και 16-17 Απριλίου

Ημιτελικά: 30 Απριλίου και 7/8 Μαΐου

Τελικός: 20 Μαΐου 2026 Κωνσταντινούπολη, γήπεδο Μπεσίκτας