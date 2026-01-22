ΠΑΟΚ - Μπέτις: «Έναν αιώνα στο πλάι σου πιστός»
Στο πέταλο των φανατικών οπαδών του ΠΑΟΚ δεσπόζει ένα τεράστιο πανό, το οποίο θα βρίσκεται εκεί στη διάρκεια του ματς με τη Μπέτις. Εκτός φυσικά από το πανό για τις τραγωδίες σε Τέμπη και Αδαμούθ, όπου οι Ισπανοί οπαδοί έδιναν συγχαρητήρια στους Θεσσαλονικείς.
«Καλύτερα μαζί σου και τρελός, έναν αιώνα στο πλάι σου πιστός 1926-2026», αναφέρεται στο πανό από τη μία γωνία της θύρας 4, μέχρι τη γωνία της 4Α.
Για το ματς να θυμίσουμε ότι έχει ανακοινωθεί sold out από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και η Τούμπα θα είναι κατάμεστη στο κρίσιμο ματς με την ομάδα του Πελεγκρίνι.
Το πανό των οπαδών του ΠΑΟΚ
